Fútbol Peruano

Pedro Aquino y su mensaje tras ser descartado por Sporting Cristal como último fichaje: "Algún día"

El volante de la selección peruana se pronunció a través de sus redes sociales luego de que Julio César Uribe confirmara que no está en los planes del club rimense para este año.

Pedro Aquino fue dos veces campeón nacional con Sporting Cristal. Foto: archivo/GLR
Pedro Aquino fue dos veces campeón nacional con Sporting Cristal. Foto: archivo/GLR

La ilusión de los hinchas de Sporting Cristal por ver a Pedro Aquino vestir nuevamente la camiseta celeste sufrió un duro golpe el último viernes. En conferencia de prensa, el director deportivo del club, Julio César Uribe, descartó el fichaje del jugador de la selección peruana, quien había mostrado disposición para volver tras no ser tenido en cuenta por el Santos Laguna de México.

De acuerdo con el directivo, la decisión de no contar con el volante para lo que resta del Torneo Clausura se debe a que este "no es el momento" para su regreso. Horas después de las declaraciones del 'Diamante', Aquino se pronunció a través de sus redes sociales.

lr.pe

¿Qué dijo Pedro Aquino tras ser descartado por Sporting Cristal?

En una historia de su cuenta de Instagram, la 'Roca' le dedicó un mensaje a su excompañero Irven Ávila. En la publicación, el seleccionado bicolor expresó su deseo de jugar nuevamente con el delantero, aunque no especificó si lo haría en Cristal o en otro equipo.

"Algún día nos volveremos a juntar, mi 'Cholito'. Espero que ya no estés tan matado, ja, ja, ja", fueron las palabras del mediocampista para el atacante de 35 años.

Foto: captura de Instagram

Foto: captura de Instagram

¿Por qué Sporting Cristal no fichará a Pedro Aquino?

Durante la presentación de Felipe Vizeu como flamante '9' de Sporting Cristal, Uribe confirmó que el cuadro cervecero cerró su mercado de fichajes con la incorporación del brasileño. Sobre Aquino, indicó que "la coyuntura institucional" era el principal obstáculo para su incorporación.

"Lo primero es el reconocimiento del gran jugador y profesional que es. En algún momento volverá a su casa, Sporting Cristal. Este no es el momento, pero sabe que tiene las puertas siempre abiertas. La coyuntura institucional no permite lo que uno quisiera, que esté ya, y eso ya es un tema de otro momento", afirmó el ídolo cervecero.

