HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?
¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales 2025 en Bolivia?      
Fútbol Peruano

Los 9 canteranos de Sporting Cristal por los que Paulo Autuori apostó en la altura para vencer a Binacional y seguir siendo líder

Por la fecha 6 del Torneo Clausura, el club rimense se llevó 3 puntazos de Juliaca tras presentarse con un equipo titular conformado casi en su totalidad por jugadores formados en casa.

Sporting Cristal está invicto en este Torneo Clausura 2025. Foto: Liga 1
Sporting Cristal está invicto en este Torneo Clausura 2025. Foto: Liga 1

Sporting Cristal ratificó su condición de líder de la tabla de posiciones con su gran triunfo de visita sobre Binacional en Juliaca. Por la fecha 6 del Torneo Clausura, el cuadro dirigido por Paulo Autuori se quedó con un contundente triunfo de altura gracias a lo hecho durante el primer tiempo, el cual jugó con un equipo titular conformado por hasta 9 de sus canteranos.

Tras la salida de varios futbolistas del plantel en el mercado de pases de medio año, el DT brasileño le ha dado más minutos a varios jugadores formados en La Florida, tanto a algunos que habían quedado relegados por el comando técnico anterior como a otros que no habían tenido oportunidad de debutar con el plantel principal.

PUEDES VER: Falleció Eduardo Asca, exarquero de Sporting Cristal e hijo del primer ídolo Rafael Asca

lr.pe

¿Qué canteranos de Sporting Cristal fueron titulares ante Binacional?

Salvo por Christofer Gonzales y Santiago González, el resto de la alineación que saltó a la cancha del Guillermo Briceño Rosamedina estuvo conformada por jugadores que pasaron por las divisiones menores de Cristal: Diego Enríquez, Duham Ballumbrosio, Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lutiger, Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún Fernando Pacheco.

De este grupo, Ballumbrosio fue uno de los promovido por Autuori este año luego de destacar en la reserva. Abram, por su parte, fue el único que llegó como refuerzo para el Clausura, luego de 8 años en el extranjero.

Además de los 9 titulares, en el segundo tiempo ingresaron otros 3 canteranos del club. Foto: Sporting Cristal

Además de los 9 titulares, en el segundo tiempo ingresaron otros 3 canteranos del club. Foto: Sporting Cristal

Además, en el segundo tiempo ingresaron Henry Caparó, Mateo Rodríguez e Ian Wisdom, quienes también proviene del fútbol formativo celeste. En el caso de los dos primeros, recién debutaron profesionalmente este 2025, mientras que el tercero ya lo había hecho en el 2024.

¿Cómo quedó Sporting Cristal vs Binacional?

El marcador final de la visita rimense al Poderoso del Sur fue 3-1. Curiosamente, todos los goles fueron obra de canteranos: Fernando Pacheco (1-0), Alejandro Pósito (2-0) y Martín Távara (3-0). Con esta victoria, el conjunto cervecero sumó 16 puntos y se mantiene en el primer lugar de la clasificación.

PUEDES VER: Pedro Aquino y su mensaje tras ser descartado por Sporting Cristal como último fichaje: 'Algún día'

lr.pe

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente compromiso de Sporting Cristal será el choque en casa ante UTC, el próximo sábado 23 de agosto, por la fecha 7 del Torneo Clausura. Tras este cotejo, vendrá la pausa por eliminatorias y el campeonato recién se reanudará a mediados de septiembre.

Notas relacionadas
Tabla de posiciones de Liga 1 en la jornada 6 del Torneo Clausura con Universitario y Sporting Cristal en la cima

Tabla de posiciones de Liga 1 en la jornada 6 del Torneo Clausura con Universitario y Sporting Cristal en la cima

LEER MÁS
Sporting Cristal venció a Deportivo Binacional y está en lo más alto del Torneo Clausura

Sporting Cristal venció a Deportivo Binacional y está en lo más alto del Torneo Clausura

LEER MÁS
Sporting Cristal derrotó 3-1 a Binacional por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025: celestes siguen en la cima

Sporting Cristal derrotó 3-1 a Binacional por la fecha 6 del Torneo Clausura 2025: celestes siguen en la cima

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Kevin Quevedo interrumpe entrevista a Erick Noriega para abrazarlo tras jugar su último partido en Alianza Lima

Kevin Quevedo interrumpe entrevista a Erick Noriega para abrazarlo tras jugar su último partido en Alianza Lima

LEER MÁS
¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO? Ver el partido de hoy vía L1 Max

¿A qué hora juega Universitario vs Sport Huancayo EN VIVO? Ver el partido de hoy vía L1 Max

LEER MÁS
Néstor Gorosito se niega a hablar sobre la inminente partida de Erick Noriega de Alianza Lima: "No quiero decir algo que se malinterprete"

Néstor Gorosito se niega a hablar sobre la inminente partida de Erick Noriega de Alianza Lima: "No quiero decir algo que se malinterprete"

LEER MÁS
Alianza Lima hizo respetar Matute: venció 3-1 a ADT y se metió a la pelea por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima hizo respetar Matute: venció 3-1 a ADT y se metió a la pelea por el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

Alianza Lima recibió tentadora oferta por Erick Noriega: millonario monto supera la cláusula del jugador

LEER MÁS
¿Cómo ver Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY por el clásico de la Liga 3 2025?

¿Cómo ver Alianza Lima vs Universitario EN VIVO HOY por el clásico de la Liga 3 2025?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Fútbol Peruano

Aldo Corzo pasa la página tras la goleada en Copa Libertadores y se enfoca en la Liga 1: "Más importa el partido del domingo"

Alianza Lima y su curiosa publicación tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Revive el triunfo en casa"

Jorge Fossati elogió a hinchada de Universitario por alentar pese a la goleada: "Merece un aplauso de pie"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota