Sporting Cristal ratificó su condición de líder de la tabla de posiciones con su gran triunfo de visita sobre Binacional en Juliaca. Por la fecha 6 del Torneo Clausura, el cuadro dirigido por Paulo Autuori se quedó con un contundente triunfo de altura gracias a lo hecho durante el primer tiempo, el cual jugó con un equipo titular conformado por hasta 9 de sus canteranos.

Tras la salida de varios futbolistas del plantel en el mercado de pases de medio año, el DT brasileño le ha dado más minutos a varios jugadores formados en La Florida, tanto a algunos que habían quedado relegados por el comando técnico anterior como a otros que no habían tenido oportunidad de debutar con el plantel principal.

¿Qué canteranos de Sporting Cristal fueron titulares ante Binacional?

Salvo por Christofer Gonzales y Santiago González, el resto de la alineación que saltó a la cancha del Guillermo Briceño Rosamedina estuvo conformada por jugadores que pasaron por las divisiones menores de Cristal: Diego Enríquez, Duham Ballumbrosio, Alejandro Pósito, Luis Abram, Rafael Lutiger, Jesús Pretell, Martín Távara, Yoshimar Yotún Fernando Pacheco.

De este grupo, Ballumbrosio fue uno de los promovido por Autuori este año luego de destacar en la reserva. Abram, por su parte, fue el único que llegó como refuerzo para el Clausura, luego de 8 años en el extranjero.

Además de los 9 titulares, en el segundo tiempo ingresaron otros 3 canteranos del club. Foto: Sporting Cristal

Además, en el segundo tiempo ingresaron Henry Caparó, Mateo Rodríguez e Ian Wisdom, quienes también proviene del fútbol formativo celeste. En el caso de los dos primeros, recién debutaron profesionalmente este 2025, mientras que el tercero ya lo había hecho en el 2024.

¿Cómo quedó Sporting Cristal vs Binacional?

El marcador final de la visita rimense al Poderoso del Sur fue 3-1. Curiosamente, todos los goles fueron obra de canteranos: Fernando Pacheco (1-0), Alejandro Pósito (2-0) y Martín Távara (3-0). Con esta victoria, el conjunto cervecero sumó 16 puntos y se mantiene en el primer lugar de la clasificación.

Próximo partido de Sporting Cristal

El siguiente compromiso de Sporting Cristal será el choque en casa ante UTC, el próximo sábado 23 de agosto, por la fecha 7 del Torneo Clausura. Tras este cotejo, vendrá la pausa por eliminatorias y el campeonato recién se reanudará a mediados de septiembre.