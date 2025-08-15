HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin
Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     Trump llegó a Alaska para histórica cumbre con Putin     
Fútbol Peruano

Julio César Uribe descarta fichaje de Pedro Aquino por Sporting Cristal y explica los motivos: "No es momento de que vuelva a casa"

El directivo habló sobre la situación del volante de la selección peruana. Además, indicó que con la llegada del brasileño Felipe Vizeu se terminaron los fichajes en Sporting Cristal.

Pedro Aquino se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Santos Laguna
Pedro Aquino se formó en las divisiones menores de Sporting Cristal. Foto: composición LR/Sporting Cristal/Santos Laguna

Sporting Cristal cerró su participación en el mercado de fichajes para el Torneo Clausura de la Liga 1. Luego de anunciar la contratación del goleador Felipe Vizeu, entre los hinchas rimenses se despertó mucha expectativa por saber si el volante Pedro Aquino se sumaría a la lista de refuerzos y retornaría al club de sus amores; sin embargo, esta opción fue descartada por el propio Julio César Uribe.

En una reciente conferencia de prensa, el director general de fútbol del equipo celeste fue claro al mencionar que el delantero brasileño se convirtió en la última incorporación del cuadro comandado por Paulo Autuori.

PUEDES VER: Julio César Uribe comete garrafal error al presentar a Cristian Benavente en Sporting Cristal: 'La incorporación de Cristian Benavides'

lr.pe

Sporting Cristal descarta regreso de Pedro Aquino

Al ser consultado sobre un eventual regreso de Pedro Aquino, Julio César Uribe expresó el reconocimiento que tiene hacia el volante de la selección peruana; no obstante, indicó que hay situaciones institucionales que impiden fichar al jugador de 30 años.

"Lo primero es el reconocimiento del gran jugador y profesional que es. En algún momento volverá a su casa, Sporting Cristal. Este no es el momento, pero sabe que tiene las puertas siempre abiertas. La coyuntura institucional no permite lo que uno quisiera, que esté ya, y eso ya es un tema de otro momento", explicó ante los medios de comunicación.

"Por eso, decir que todos aquellos que hicieron las cosas bien en la institución en algún momento regresan. Mi reconocimiento para él, como el gran profesional y jugador que es, pero simplemente hay que entender que este no es el momento", concluyó.

PUEDES VER: Jefferson Farfán apostó 10.000 soles y ganó astronómico monto tras triunfo de Alianza Lima en Copa Sudamericana: 'Te amo'

lr.pe

¿Dónde juega Pedro Aquino?

Pedro Aquino pertenece al Santos Laguna de la Liga MX; no obstante, padeció algunas lesiones y no logró adaptarse al comando técnico. Su última aparición en el campo de juego fue en marzo contra Atlético San Luis; desde ese momento no volvió a ser considerado y no figura en las recientes convocatorias.

Notas relacionadas
Andrés Mendoza y las fuertes declaraciones contra las divisiones menores de Sporting Cristal: "Cobran para facilitarte la prueba"

Andrés Mendoza y las fuertes declaraciones contra las divisiones menores de Sporting Cristal: "Cobran para facilitarte la prueba"

LEER MÁS
Alianza Lima aplastó 4-0 a Sporting Cristal sub-18 y le propina duro golpe en su meta de llegar a la Liga 3

Alianza Lima aplastó 4-0 a Sporting Cristal sub-18 y le propina duro golpe en su meta de llegar a la Liga 3

LEER MÁS
Mr. Peet sorprende a los fanáticos de Sporting Cristal con fuerte revelación de Gianfranco Chávez: "Es hincha de Alianza Lima"

Mr. Peet sorprende a los fanáticos de Sporting Cristal con fuerte revelación de Gianfranco Chávez: "Es hincha de Alianza Lima"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alianza Lima y su curiosa publicación tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Revive el triunfo en casa"

Alianza Lima y su curiosa publicación tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Revive el triunfo en casa"

LEER MÁS
Jorge Fossati elogió a hinchada de Universitario por alentar pese a la goleada: "Merece un aplauso de pie"

Jorge Fossati elogió a hinchada de Universitario por alentar pese a la goleada: "Merece un aplauso de pie"

LEER MÁS
Canal confirmado Universitario contra Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Canal confirmado Universitario contra Sport Huancayo por la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cumbre Trump - Putin en Alaska 2025 EN VIVO: Trump advierte que se retirará si la reunión no es exitosa

Acuchillan a mujer frente a sus hijos tras recogerlos del colegio en El Agustino: sujeto huyó tras el ataque

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Fútbol Peruano

Aldo Corzo pasa la página tras la goleada en Copa Libertadores y se enfoca en la Liga 1: "Más importa el partido del domingo"

Alianza Lima y su curiosa publicación tras goleada de Palmeiras a Universitario: "Revive el triunfo en casa"

Jorge Fossati elogió a hinchada de Universitario por alentar pese a la goleada: "Merece un aplauso de pie"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota