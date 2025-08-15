Sporting Cristal cerró su participación en el mercado de fichajes para el Torneo Clausura de la Liga 1. Luego de anunciar la contratación del goleador Felipe Vizeu, entre los hinchas rimenses se despertó mucha expectativa por saber si el volante Pedro Aquino se sumaría a la lista de refuerzos y retornaría al club de sus amores; sin embargo, esta opción fue descartada por el propio Julio César Uribe.

En una reciente conferencia de prensa, el director general de fútbol del equipo celeste fue claro al mencionar que el delantero brasileño se convirtió en la última incorporación del cuadro comandado por Paulo Autuori.

Sporting Cristal descarta regreso de Pedro Aquino

Al ser consultado sobre un eventual regreso de Pedro Aquino, Julio César Uribe expresó el reconocimiento que tiene hacia el volante de la selección peruana; no obstante, indicó que hay situaciones institucionales que impiden fichar al jugador de 30 años.

"Lo primero es el reconocimiento del gran jugador y profesional que es. En algún momento volverá a su casa, Sporting Cristal. Este no es el momento, pero sabe que tiene las puertas siempre abiertas. La coyuntura institucional no permite lo que uno quisiera, que esté ya, y eso ya es un tema de otro momento", explicó ante los medios de comunicación.

"Por eso, decir que todos aquellos que hicieron las cosas bien en la institución en algún momento regresan. Mi reconocimiento para él, como el gran profesional y jugador que es, pero simplemente hay que entender que este no es el momento", concluyó.

¿Dónde juega Pedro Aquino?

Pedro Aquino pertenece al Santos Laguna de la Liga MX; no obstante, padeció algunas lesiones y no logró adaptarse al comando técnico. Su última aparición en el campo de juego fue en marzo contra Atlético San Luis; desde ese momento no volvió a ser considerado y no figura en las recientes convocatorias.