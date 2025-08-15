La Conmebol vuelve a cometer un error al confundir el escudo del rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana
Este incidente ocurrió tras el partido de ida entre Alianza Lima y la Universidad Católica de Ecuador, donde la entidad publicó incorrectamente el escudo en redes sociales.
La Conmebol ha cometido otro grave error tras la filtración de la foto de los emparejamientos de los octavos de final de la Copa Sudamericana. Entre los ocho cruces, se observó cómo la entidad más importante del fútbol sudamericano cometió un error al mostrar el escudo equivocado del rival de Alianza Lima, la Universidad Católica de Ecuador. Este hecho generó gran molestia entre los hinchas del equipo ecuatoriano, quienes expresaron su indignación en las redes sociales y exigieron el cambio inmediato.
El insólito error de la Conmebol al confundir el escudo del rival de Alianza Lima. Foto: Conmebol
El error de la Conmebol con U. Católica de Ecuador
Después del triunfo de Alianza Lima sobre la Universidad Católica de Ecuador en el estadio Alejandro Villanueva, la Conmebol publicó en sus redes sociales la programación de los partidos de vuelta de la fase de octavos de final de la Copa Sudamericana. En la publicación, se observó la terna arbitral del encuentro, pero lo más llamativo fue la filtración del escudo de la Universidad Católica de Chile en lugar del escudo del equipo ecuatoriano, que avanzó a esta fase tras quedar primero de su grupo con 16 puntos. El error permaneció durante varias horas hasta que finalmente lo arreglaron.
De hecho, esta no ha sido la primera vez que sucede, ya que, anteriormente, este año, la Conmebol también había colocado el emblema de los 'Cruzados' en lugar del equipo ecuatoriano apodado 'El Trencito Azul' en una filtración de la fase de grupos de la Copa Sudamericana.
¿Cuándo volverán a jugar Alianza Lima y Universidad Católica por la Copa Sudamericana?
Tras la derrota ante Alianza Lima en 'Matute', la Universidad Católica de Ecuador jugará el partido de vuelta el miércoles 20 de agosto en el estadio Atahualpa de Quito a las 7:30 p. m., hora peruana. La árbitro principal de la contienda será el colegiado brasileño Flavio De Souza.