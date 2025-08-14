Alianza Lima derrotó 2-0 a Universidad Católica, en Matute, por la Copa Sudamericana 2025. Los dirigidos por Gorosito fueron superiores durante los 90 minutos ante una incomoda escuadra ecuatoriana que sufrió en defensa y careció de profundidad. Una de las figuras que más se lució fue Guillermo Viscarra en el arco aliancista. El portero boliviano sacó todos los balones peligroso y acabó con las ilusiones de los visitantes.

El guardameta de 32 años demostró su jerarquía y experiencia en bajo los 3 palos. Además, su forma de volar mientras ataja y liderar a la defensa es otra de sus cualidades en el área. Sin duda, es el mejor momento de Guillermo Viscarra en Alianza Lima.

¿Qué dijo Guillermo Viscarra tras triunfo de Alianza Lima?

El portero también valoró el trabajo colectivo y la fortaleza defensiva: “Creo que al que le toca siempre rinde muy bien y los resultados lo demuestran. La solidez defensiva ha sido vital para sostener esta primera mitad del año. Tenemos el sueño de seguir haciendo historia", comentó Viscarra en conferencia de prensa.

Viscarra dejó claro el objetivo: "Queremos seguir, tenemos hambre de gloria. Demostramos lo que podemos hacer en Libertadores, ahora en la Sudamericana. Con el grupo que tenemos y el apoyo de la hinchada, podemos ir por cosas grandes", reveló el arquero de la selección boliviana.

Alan Cantero se pronunció tras el Alianza Lima vs U. Católica

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero el equipo entró bien, concentrado, tuvimos varias ocasiones. Si nos íbamos con un empate iba a ser poco, pero gracias a Dios pudimos llevarnos una buena ventaja. La verdad estoy muy contento, porque venía sufriendo con el tema de las lesiones, pero gracias al cuerpo médico, kinesiológos y la demás gente del club me pude recuperar. Este es un premio para mí, por el esfuerzo que venía haciendo día a día y muy feliz la verdad", declaró a ESPN a ras de cancha.

¿Cómo quedaron Alianza Lima y Cienciano por Copa Sudamericana?

El marcador del Alianza vs. Católica fue de 2-0 a favor de los íntimos, con un doblete del delantero Alan Cantero. El Cienciano vs Bolívar finalizó con el mismo marcador, para la Academia, con tantos de Martín Cauteruccio y Damián Batallini. De este modo, los cusqueños y ecuatorianos tendrán que golear por lo menos con un 3-0 para acceder a los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2025.