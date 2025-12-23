HOYSuscripcion LR Focus

Fichajes Sporting Cristal 2026: altas, bajas y rumores de los rimenses en busca del título

Sporting Cristal ya empezó a cerrar sus primeros fichajes para el 2026. Su reciente incorporación es Cristiano Da Silva, brasileño que fue protagonista en la victoria de Sheriff Tiraspol ante Real Madrid.

Sporting Cristal anunció a Cristiano Da Silva. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos
Sporting Cristal empezó a moverse en el mercado de fichajes. Después de conocer que podría enfrentarse a Alianza Lima en la fase 2 de la Copa Libertadores 2026, el conjunto rimense ha ido anunciando sus primeros refuerzos. El primero en esta lista fue Gabriel Santana, quien viene directamente del Mirassol de Brasil. Además, han confirmado la renovación de Martín Távara por toda la próxima temporada.

No olvidemos que el principal objetivo de los celestes es volver a salir campeón del campeonato local, puesto que no lo logran hace casi 6 años. Para lograrlo, deben reforzar distintas zonas de la cancha y así ser protagonista en la Liga 1 2026.

PUEDES VER: Administrador de Universitario responde fuerte a Jorge Fossati por revelar presunto incumplimiento de pago: Se expone ante los hinchas

Fichajes confirmados de Sporting Cristal para el 2026

El primer fichaje confirmado del conjunto celeste es el brasileño Gabriel Santana. El volante, de 35 años, llega tras protagonizar una campaña histórica con el Mirassol, club con el que logró clasificar por primera vez a la Copa Libertadores.

Días más tarde, Cristal oficializó el fichaje de Juan Cruz González, defensor por la banda derecha de nacionalidad argentina, quien arribó procedente de Chacarita Juniors.

Finalmente, este martes 23 de diciembre, los bajopontinos anunciaron la llegada de Cristiano Da Silva para la banda izquierda. El futbolista de 32 años viene del Goias, pero tuvo un rol importante en la histórica victoria de Sheriff Tiraspol ante Real Madrid por la Champions League.

PUEDES VER: Sporting Cristal ficha a Cristiano da Silva, jugador que silenció el Bernabéu ante Real Madrid por Champions League

Futbolistas que renovaron con Sporting Cristal para el 2026

Respecto a las continuidades, tres jugadores del plantel 2025 seguirán defendiendo la camiseta la próxima temporada: Rafael Lutiger, Irven Ávila y Martín Távara. El defensor extendió su vínculo hasta 2028, mientras que los otros dos renovaron contrato hasta finales de 2026.

¿Quiénes se fueron de Sporting Cristal?

Por último, hasta el momento se han confirmado cuatro salidas, todas por la no renovación de sus contratos. A ellas podría añadirse Axel Cabellos, ya que finalizó su cesión procedente de Racing Club.

  • Alejandro Duarte
  • Nicolás Pasquini
  • Jhilmar Lora
  • Fernando Pacheco
