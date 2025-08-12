HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Delantero de U. Católica de Ecuador deja clara advertencia a Alianza Lima previo a partido por Copa Sudamericana: "Los hemos estudiado"

José Fajardo, quien tuvo un breve paso por el fútbol peruano, se refirió al partido que disputarán en Matute ante Alianza Lima por los octavos de la Sudamericana.

José Fajardo llegó a U. Católica a finales del 2023. Foto: composición LR/AFP

Alianza Lima busca continuar su camino histórico en la Copa Sudamericana. Tras eliminar a Gremio en los playoffs, el nuevo desafío de los íntimos será vencer a Universidad Católica. Primero, jugarán en Matute. Luego, la llave se definirá en Ecuador. La delegación del equipo visitante llegó a la capital la noche del lunes 11 de agosto. En una breve charla con los medios de comunicación saliendo del nuevo Aeropuerto Jorge Chávez, el delantero José Fajardo brindó sus impresiones sobre este choque.

El exjugador de Cusco FC, destacó la grandeza de Alianza Lima y reconoció que será una llave complicada. Asimismo, contó que han analizado bien a los blanquiazules.

lr.pe

Jugador de U. Católica sobre partido con Alianza Lima: "Es un grande de Perú"

"Va a ser un partido muy difícil. Sabemos lo que es Alianza, un grande de Perú. Nosotros hemos estudiado al rival. En la liga y la Copa estamos haciendo las cosas bien", declaró a la prensa.

El atacante de 31 años se mostró optimista sobre el encuentro de este miércoles en el Estadio Alejandro Villanueva, aunque precisó que la serie no es pareja.

"Ha dejado a buenos equipos afuera, eran partidos complicados para ellos, pero hicieron su trabajo. Ahora esperamos el miércoles sacar un resultado a favor. (...) La llave no es pareja, va a ser un partido complicado", finalizó.

lr.pe

¿Dónde ver Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador?

En Perú, el duelo entre Alianza Lima vs U. Católica por la ida de los octavos de final será transmitido por ESPN. En Argentina, Colombia, Ecuador y Venezuela, el partido irá por DSports.

