Alianza Lima venció 2-0 a la U. Católica en los octavos de la Copa Sudamericana, y las redes sociales, especialmente X, no tardó en explotar con los memes más divertidos de la jornada de hoy, 13 de agosto. Con esta nueva conquista, los dirigidos por Néstor Gorosito están cerca de lograr una hazaña a nivel internacional.

El estadio Alejandro Villanueva fue testigo de los goles anotados por Alan Cantero, quien alegró los corazones de los hinchas y claro, les dio una nueva esperanza ante el próximo miércoles 20 de agosto que el club íntimo viajará a Quito, para definir su pase a cuartos. Sin embargo, no quisieron dejar pasar la oportunidad de publicar las más hilarantes imagenes que te mostramos a continuación:

