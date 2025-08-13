HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima dio el primer golpe en los octavos de la Copa Sudamericana: los mejores memes del triunfo blanquiazul ante U. Católica de Ecuador

Alan Cantero fue el héroe de la jornada al anotar dos goles en el estadio Alejandro Villanueva, alegrando a los hinchas y animando sus esperanzas

El triunfo de Alianza Lima frente a U. Católica devolvió la esperanza de los hinchas que esperan con ansias el partido de vuelta que se realizará en Quito.
El triunfo de Alianza Lima frente a U. Católica devolvió la esperanza de los hinchas que esperan con ansias el partido de vuelta que se realizará en Quito.

Alianza Lima venció 2-0 a la U. Católica en los octavos de la Copa Sudamericana, y las redes sociales, especialmente X, no tardó en explotar con los memes más divertidos de la jornada de hoy, 13 de agosto. Con esta nueva conquista, los dirigidos por Néstor Gorosito están cerca de lograr una hazaña a nivel internacional.

El estadio Alejandro Villanueva fue testigo de los goles anotados por Alan Cantero, quien alegró los corazones de los hinchas y claro, les dio una nueva esperanza ante el próximo miércoles 20 de agosto que el club íntimo viajará a Quito, para definir su pase a cuartos. Sin embargo, no quisieron dejar pasar la oportunidad de publicar las más hilarantes imagenes que te mostramos a continuación:

El triunfo de Alianza Lima frente a U. Católica devolvió la esperanza de los hinchas que esperan con ansias el partido de vuelta que se realizará en Quito.

