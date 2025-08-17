Alianza Lima atraviesa un momento deportivo positivo. Hace unos días, derrotó 2-0 a U. Católica en Matute por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 y el último sábado 16 de agosto superó a ADT por la Liga 1 2025. Ahora, el equipo íntimo viajará a Quito este lunes para afrontar lo que será la vuelta por el certamen Conmebol. El encuentro está programado para el miércoles 20 en Ecuador.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs U. Católica por la Copa Sudamericana?

El partido entre Alianza Lima vs U. Católica, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se jugará este miércoles 20 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica por la Copa Sudamericana?

El choque entre Alianza Lima vs U. Católica por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 comenzará desde las 7.30 p. m. (hora peruana y hora ecuatoriana).

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

España: 1.30 p. m. (jueves 21).

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs U. Católica por la Copa Sudamericana?

La transmisión del Alianza Lima vs U. Católica estará a cargo de ESPN en todo Sudamérica. Además, podrás seguir la cobertura online en La República Deportes.

¿Dónde jugará Alianza Lima vs U. Católica por la Copa Sudamericana?

El escenario prinicipal del cotejo entre Alianza Lima vs U. Católica será el Estadio Olímpico Atahualpa, recinto que tiene capacidad para albergar a aproximadamente 35.258 espectadores.