HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?
¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      ¿Cómo van las elecciones presidenciales de Bolivia 2025?      
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.
Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     Hallan cuerpo de peruana desaparecida en EE. UU.     
Deportes

Alianza Lima vs U. Católica: fecha, hora y canal del partido por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

Tras superar a ADT por el Torneo Clausura 2025, Alianza Lima ahora piensa en lo que será el partidazo ante U. Católica en Quito que definirá el pase a los cuartos de final de la Conmebol Sudamericana.

Alianza Lima venció 2-0 a U. Católica en la ida. Foto: composición LR/Club Alianza Lima/U. Católica de Ecuador
Alianza Lima venció 2-0 a U. Católica en la ida. Foto: composición LR/Club Alianza Lima/U. Católica de Ecuador

Alianza Lima atraviesa un momento deportivo positivo. Hace unos días, derrotó 2-0 a U. Católica en Matute por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 y el último sábado 16 de agosto superó a ADT por la Liga 1 2025. Ahora, el equipo íntimo viajará a Quito este lunes para afrontar lo que será la vuelta por el certamen Conmebol. El encuentro está programado para el miércoles 20 en Ecuador.

PUEDES VER: ¡Polémica en Huancayo! Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario, pero el VAR y el árbitro lo anularon por milimétrico off side

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima vs U. Católica por la Copa Sudamericana?

El partido entre Alianza Lima vs U. Católica, por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se jugará este miércoles 20 de agosto en el Estadio Olímpico Atahualpa, en Quito

¿A qué hora juega Alianza Lima vs U. Católica por la Copa Sudamericana?

El choque entre Alianza Lima vs U. Católica por la vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 comenzará desde las 7.30 p. m. (hora peruana y hora ecuatoriana).

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.
  • España: 1.30 p. m. (jueves 21).

¿Qué canal transmite Alianza Lima vs U. Católica por la Copa Sudamericana?

La transmisión del Alianza Lima vs U. Católica estará a cargo de ESPN en todo Sudamérica. Además, podrás seguir la cobertura online en La República Deportes.

PUEDES VER: Erick Noriega junto a una exestrella del Barcelona: Gremio realizará mega fichaje para su mediocampo

lr.pe

¿Dónde jugará Alianza Lima vs U. Católica por la Copa Sudamericana?

El escenario prinicipal del cotejo entre Alianza Lima vs U. Católica será el Estadio Olímpico Atahualpa, recinto que tiene capacidad para albergar a aproximadamente 35.258 espectadores.

Notas relacionadas
La Conmebol vuelve a cometer un error al confundir el escudo del rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana

La Conmebol vuelve a cometer un error al confundir el escudo del rival de Alianza Lima en la Copa Sudamericana

LEER MÁS
Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

LEER MÁS
Presidente del IPD rompe ilusión de hinchas peruanos por tener la final de la Copa Sudamericana en Lima: "Totalmente descartado"

Presidente del IPD rompe ilusión de hinchas peruanos por tener la final de la Copa Sudamericana en Lima: "Totalmente descartado"

LEER MÁS
Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

Barcelona vs Mallorca EN VIVO: debut del campeón español por LaLiga 25-26

LEER MÁS
Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

Alianza Lima vs ADT HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1

LEER MÁS
Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

Sporting Cristal vs Binacional EN VIVO por Torneo Clausura

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¡Polémica en Huancayo! Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario, pero el VAR y el árbitro lo anularon por milimétrico off side

¡Polémica en Huancayo! Álex Valera anotó el 2-0 de Universitario, pero el VAR y el árbitro lo anularon por milimétrico off side

LEER MÁS
Universitario no pudo ante Sport Huancayo: empató de visita y no pudo volver al liderato del Torneo Clausura

Universitario no pudo ante Sport Huancayo: empató de visita y no pudo volver al liderato del Torneo Clausura

LEER MÁS
Agustín Lozano prolonga su mandato y se queda hasta 2030 en la FPF: la justificación que dio ante la Asamblea de Bases para reelegirse

Agustín Lozano prolonga su mandato y se queda hasta 2030 en la FPF: la justificación que dio ante la Asamblea de Bases para reelegirse

LEER MÁS
[INH EN VIVO] Resultados Hipódromo La Rinconada HOY, 17 de agosto: carreras no válidas del 5y6 y primeros ganadores de la R31 vía TVES

[INH EN VIVO] Resultados Hipódromo La Rinconada HOY, 17 de agosto: carreras no válidas del 5y6 y primeros ganadores de la R31 vía TVES

LEER MÁS
Datos de última hora La Rinconada hoy EN VIVO, 17 de agosto: favoritos de la cátedra, pronósticos de Gaceta Hípica y resultados de la R31

Datos de última hora La Rinconada hoy EN VIVO, 17 de agosto: favoritos de la cátedra, pronósticos de Gaceta Hípica y resultados de la R31

LEER MÁS
Kevin Quevedo y la emotiva despedida a Erick Noriega tras su salida Alianza Lima: foto e inédito video

Kevin Quevedo y la emotiva despedida a Erick Noriega tras su salida Alianza Lima: foto e inédito video

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Fernando Llanos revela cómo cambió su vida tras ser despedido de la TV e incursionar en TikTok: "Al comienzo no me llamaba nadie"

Intervienen a 3 presuntos implicados de atentado en Trujillo: serían dos menores de edad y un adulto, según jefe policial de La Libertad

Atentado en Trujillo: fuerte explosión en avenida Perú deja 3 heridos y viviendas destruidas

Deportes

Raúl Ruidíaz y su controversial publicación tras goleada de Palmeiras que desató la furia en hinchas de Universitario

Pedro García critica a Universitario por querer aplazar el clásico tras caer 4-0 ante Palmeiras: "Queda en ridículo"

Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Dina Boluarte EN VIVO: presidenta llega a Isla Santa Rosa en medio de tensión territorial con Gustavo Petro

Ley de Amnistía: Corte IDH escuchará al Estado y a familiares de víctimas de La Cantuta y Barrios Altos

Perú Primero anuncia que no cambiará a Martín Vizcarra como candidato presidencial por estar en prisión: “Sería desleal”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota