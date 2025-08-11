El estadio Monumental será la sede de la final de la Copa Libertadores 2025. | Foto: composición LR/Todo Sport/Copa Libertadores

Alejandro Domínguez, presidente de la Conmebol, anunció en su cuenta de X la confirmación del estadio que acogerá la final de la Copa Libertadores 2025. Entre las opciones que se barajaron figuraban el Estadio Nacional de Lima y el Estadio Monumental, siendo este último elegido como la sede principal del tan esperado evento.

Hace meses, el organismo había seleccionado a Lima como la sede principal para la final del torneo más importante de clubes del fútbol sudamericano. Sin embargo, a pesar de que la capital peruana fue inicialmente elegida, aún no se había confirmado el estadio donde se llevaría a cabo la gran definición de la Copa Libertadores 2025.

El mensaje de Alejandro Domínguez al anunciar que el estadio Monumental será sede de la Copa Libertadores 2025. Foto: X - Alejandro Domínguez

El estadio Monumental de Lima será la sede neutral de la final de la Copa Libertadores 2025 por segunda ocasión

El máximo ente del fútbol sudamericano confirmó que el Estadio Monumental de Lima ha sido elegido una vez más como la sede principal de la final de la Copa Libertadores 2025. Paralelamente, Alejandro Domínguez publicó un video emotivo acompañado de un mensaje en el que expresó su gratitud al anunciar que el coloso deportivo de Ate será el principal foco de atención en todo el continente.

“Quiero agradecer a la Federación Peruana de Fútbol, a su presidente, Agustín Lozano, y al club Universitario por trabajar en conjunto con la Conmebol para que hoy podamos confirmar al Monumental de Lima como sede de la gran final de la Libertadores. ¡Estoy seguro de que será otro evento a la altura de los mejores del mundo y que viviremos una fiesta del fútbol!, escribió Domínguez en su cuenta oficial de X.

Seguidamente, publicó otro mensaje donde convoca a la gran multitud de asistir al coloso de Ate para el partido más importante del fútbol sudamericano a nivel de clubes: ''El encuentro único se llevará a cabo el próximo 29 de noviembre del presente año, donde se sabrá quién será el nuevo monarca de la Conmebol Copa Libertadores'', puntualizó.

La vez que el estadio Monumental de Lima fue sede de la primera final neutral de la historia en la Copa Libertadores

El 23 de noviembre de 2019, el Estadio Monumental fue sede de la primera final neutral de la Copa Libertadores entre River Plate y Flamengo. Tras una definición muy apretada, el equipo carioca logró conquistar su segundo título continental al ganar 2-1 al cuadro 'Millonario', con un doblete de Gabriel Barbosa en los minutos finales.