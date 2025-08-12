HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Paolo Guerrero advierte el complicado partido que tendrá Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Católica es un rival durísimo"

El experimentado goleador vuelve al equipo aliancista para intensificar el ataque, aunque no la tendrá fácil ante Universidad Católica de Ecuador por la Copa Sudamericana.

Alianza Lima se mide mañana ante U Católica por la Sudamericana. Foto: Lr/ESPN
Alianza Lima se mide mañana ante U Católica por la Sudamericana. Foto: Lr/ESPN

El último baile del 'Depredador'. Alianza Lima se mide ante Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Los dirigidos por Néstor Gorosito tendrán una complicada tarea, en el Estadio Alejandro Villanueva, frente al aguerrido cuadro ecuatoriano. El equipo aliancista parte ligeramente como favorito, tras sus buenas actuaciones en la Conmebol y por jugar en condición de local.

Sin embargo, Paolo Guerrero lanzó una dura advertencia previo al importante duelo copero. El club de La Victoria eliminó a Boca Juniors, luego a Gremio y ahora pretende hacer lo mismo ante un grande del fútbol ecuatoriano. El regreso de 'PG9', Sergio Peña, Eryc Castillo y Pablo Ceppelini ilusiona a diversos hinchas.

PUEDES VER: Arquero de 'U' Católica señala la gran debilidad que tienen previo a duelo contra Alianza Lima: "Es fundamental corregir eso"

lr.pe

¿Qué dijo Paolo Guerrero sobre Universidad Católica de Ecuador previo a la Copa Sudamericana?

El capitán de la selección peruana de fútbol y goleador aliancista aseguró que se viene un partido más difícil de lo que parece. "La U Católica es un rival durísimo, pero creo que estamos en condiciones de hacer las cosas bien. No podemos subestimar a nadie", declaró el experimentado '9' en 'Canal N'.

PUEDES VER: Delantero de U. Católica de Ecuador deja clara advertencia a Alianza Lima previo a partido por Copa Sudamericana: "Los hemos estudiado"

lr.pe

¿Vuelve Paolo Guerrero al equipo titular para jugar ante Universidad Católica por Copa Sudamericana?

El regreso del atacante genera un ambiente de optimismo, aunque no se sabe si arrancará en el once titular, tras ausentarse en los últimos cuatro partidos debido a un esguince en el tobillo, que sufrió durante el encuentro contra Gremio, el jugador ha logrado recuperarse. Ahora, se encuentra a disposición del entrenador Néstor Gorosito para afrontar la crucial eliminatoria ante el equipo ecuatoriano.

PUEDES VER: La exorbitante diferencia económica entre Universitario y Palmeiras previo a octavos de final de la Libertadores: Casi 16 veces más

lr.pe

¿A qué hora juega Alianza Lima versus Universidad Católica de Ecuador?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará desde las 7.30 p. m.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

¿Dónde ver Alianza Lima contra Universidad Católica de Ecuador?

La transmisión por TV del Alianza Lima y la Universidad Católica estarán a cargo de los señales de ESPN y DSports, dependiendo del país en el que te ubiques.

  • Argentina, Colombia, Venezuela y Ecuador: DSports
  • Perú, Bolivia y Chile: ESPN y Disney Plus
  • Brasil: Paramount Plus
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports, Vix y Tubi
  • España: LaLiga+
