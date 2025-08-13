HOYSuscripcion LR Focus

Alianza Lima igualó histórico récord a nivel internacional tras vencer a U. Católica: Néstor Gorosito lo logró 47 años después

El conjunto aliancista sorprendió a Universidad Católica y sacó una buena diferencia (2-0) por los octavos de final en la Copa Sudamericana. Además, alcanzaron un histórico récord desde la emporada 1978.

Alianza Lima derrotó a U. Católica e igualó legendario récord internacional. Foto: Lr/ESPN
Alianza Lima derrotó a U. Católica e igualó legendario récord internacional. Foto: Lr/ESPN

Alianza Lima derrotó 2-0 a Universidad Católica, en 'Matute', por los octavos de final de ida en la Copa Sudamericana 2025. El popular equipo de La Victoria estuvo imparable, en una mágica noche, estuvo cerca de golear al cuadro ecuatoriano y se acerca peligrosamente a los cuartos de final del prestigioso torneo de la Conmebol. Además, los dirigidos por Néstor Gorosito alcanzaron un histórico récord a nivel internacional.

El excampeón de la Liga 1 alcanzó un récord de la temporada 1978. El cuadro aliancista logró 6 triunfos en 10 duelos a nivel internacional y 47 años después iguala esa marca con 6 victorias en 15 duelos.

PUEDES VER: Delantero de U. Católica y el desafiante mensaje a Alianza Lima para el partido de vuelta: "Tenemos la altura como ventaja"

lr.pe

¿Cuándo juega Alianza Lima contra U. Católica por el partido de vuelta?

El encuentro está programado para este miércoles 20 de agosto y se podrá seguir desde las 7:30 p. m. (hora peruana). Además, el minuto a minuto estará disponible aquí, en La República Deportes. Es importante destacar que encuentro correspondiente por el partido de ida entre Alianza Lima contra U. Católica terminó con un marcador de 2-0 a favor de los íntimos. El autor de ambos tantos fue el delantero Alan Cantero, quien ingresó en el segundo tiempo por Alessandro Burlamaqui.

PUEDES VER: Diego Penny analizó la titularidad de Burlamaqui en Alianza Lima por Copa Sudamericana: "Gorosito lo tiene en su cabeza"

lr.pe

Alan Cantero se pronunció tras el Alianza Lima vs U. Católica

"Sabíamos que iba a ser un partido complicado, pero el equipo entró bien, concentrado, tuvimos varias ocasiones. Si nos íbamos con un empate iba a ser poco, pero gracias a Dios pudimos llevarnos una buena ventaja. La verdad estoy muy contento, porque venía sufriendo con el tema de las lesiones, pero gracias al cuerpo médico, kinesiológos y la demás gente del club me pude recuperar. Este es un premio para mí, por el esfuerzo que venía haciendo día a día y muy feliz la verdad", declaró a ESPN a ras de cancha.

