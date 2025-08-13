HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Alianza Lima venció a la Católica de Ecuador y sueña con los cuartos de final de la Copa Sudamericana

Alan Cantero fue la figura del elenco íntimo al marcar un doblete y asegurar el 2-0 en la ida. La vuelta se jugará el próximo miércoles en Quito.

Alan Cantero marcó los goles aliancistas.
Alan Cantero marcó los goles aliancistas. | AFP

¡Si no se sufre, no vale! Uno veía los rostros de los hinchas de Alianza Lima en el estadio de Matute y era de total preocupación. El equipo de Néstor Gorosito hacía los méritos suficientes para vencer a la Universidad Católica de Ecuador hasta que Alan Cantero se encargó de devolverle esa alegría y marcar un doblete para sentenciar un 2-0 por los octavos de final ida de la Copa Sudamericana

En el trámite fue un partido bastante entretenido. Alianza salió con la obligación de quedarse con el triunfo debido a su condición de local; los ecuatorianos, por su parte, estaban muy ordenados en defensa. Paolo Guerrero dio el primer susto con un cabezazo previo centro de Guillermo Enrique. El capitán blanquiazul no tuvo suerte y la mandó por arriba. 

Fernando Gaibor también envió un misil desde fuera del área que el ‘1’ de la Católica atajó. Sobre los 36 minutos, los íntimos lamentaron la lesión de Guerrero, quien fue sustituido por Hernán Barcos. Luego un remate al palo de Kevin Quevedo dejó ahogado el grito de gol.

Para el complemento el elenco íntimo no se rindió y Sergio Peña avisó con un tiro libre. Luego Fernando Gaibor envió un remate y el balón otra vez dio en el poste superior del arco norte del Alejandro Villanueva. A la Católica le costaba armar sus jugadas, pero encontró respuesta con Mauricio Alonso y Byron Palacios, haciendo trabajar a “Billy” Viscarra. La preocupación era general, pero Gorosito tenía su as bajo la manga y Cantero (76’ y 87’), quien ingresó a falta de media hora, le dio la victoria con un doblete y la tranquilidad de enfrentar la revancha con una buena ventaja el próximo miércoles en el Estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

