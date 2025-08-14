Alianza Lima venció 2-0 a la Universidad Católica de Ecuador en el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con dos goles de Alan Cantero. Esta victoria del equipo de La Victoria lo deja cerca de los cuartos de final, a la espera de jugar el partido de vuelta el próximo miércoles 20 de agosto.

Antes del encuentro, durante una transmisión en vivo en su canal de Kick, La Cobra se animó a dar un resultado para el partido entre los 'blanquiazules' y los de 'La Franja'. Curiosamente, el streamer argentino acertó el marcador exacto del partido, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales por su predicción. 'Siempre lo supo', escribieron los usuarios en redes.

Streamer La Cobra acierta resultado exacto de Alianza Lima vs. U. Católica

"Para mí, hoy va a ganar... Alianza Lima 2-0", dijo con cierta dificultad el creador de contenido argentino. Este clip se viralizó rápidamente en TikTok, y diversos usuarios se animaron a bromear sobre su característico estilo. Entre los comentarios más destacados están: "Cobra es de Alianza", "Le atinó exacto, La Cobra", "Anuló cualquier mufa", "Tiene su corazón blanquiazul" y "Es Reynaldo Dos Santos".

El conjunto dirigido por Néstor Gorosito tendrá su próximo partido contra el ADT de Tarma por la Liga 1 el sábado 16 de agosto a las 8:00 p.m. Actualmente, el cuadro victoriano se ubica en la quinta posición del Torneo Clausura con 8 puntos, a 5 puntos del líder Sporting Cristal.