Deportes

Periodista ecuatoriana revela visión que se tiene sobre Alianza Lima y la compara con Universitario: "No asusta tanto"

A poco del partido entre Alianza Lima y U. Católica por Copa Sudamericana, desde la prensa ecuatoriana señalaron que ven a los equipos del fútbol peruano "un peldaño más abajo".

Alianza Lima se enfrentará a la U. Católica de Ecuador en Matute. Foto: composición LR/Universitario
Alianza Lima se enfrentará a la U. Católica de Ecuador en Matute. Foto: composición LR/Universitario

Alianza Lima y Universidad Católica de Quito cuentan las horas para enfrentarse por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. A poco de este compromiso, desde la prensa ecuatoriana sorprendieron al señalar la visión que se tiene sobre el conjunto blanquiazul y el fútbol peruano en general.

De acuerdo a la periodista Joselyn Centeno de Zapping Ecuador, en su país consideran favoritos a sus equipos cuando les toca enfrentarse a rivales incaicos. "Nosotros vemos al fútbol peruano un peldaño más abajo del nuestro, eso nos hace pensar que un rival peruano no nos dé tanta pelea. Al final, esto es fútbol y todo puede pasar en los 90 minutos, hoy Alianza Lima pude golear a la Universidad Católica y la idea que tenemos se nos viene abajo", afirmó en el programa 'Nada que no sepa'.

Carlos Zambrano descarta a Gareca y confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección peruana: 'Con Ricardo hacíamos poco o nada'

lr.pe

Periodista ecuatoriana revela visión que tienen de Alianza y la compara con Universitario

En otro momento de la conversación, la comunicadora indicó que solo con Universitario tuvieron algunos reparos para el partido de fase de grupos de Copa Libertadores ante Barcelona; sobre todo porque los merengues eran dirigidos por Fabián Bustos.

"Si soy muy sincera, el sentir popular cada vez que se enfrenta un equipo peruano y un ecuatoriano, dentro de la conversación decimos que hay muchísimas posibilidades, a excepción de cuando se enfrentó a Universitario y decíamos 'este equipo es bravo' con Fabián Bustos, que no llegó a enfrentarse a Barcelona. Con ese equipo si decíamos que es peligroso... Con Alianza Lima sabemos que están haciendo una buena participación, hemos visto a la 'Culebra' Castillo y discutimos si merece o no estar en selección, pero, en general, nosotros pensamos que el fútbol peruano está un poco por debajo de nosotros", agregó.

"Por lo tanto, este Alianza Lima no se ve tan peligroso, aunque sabemos que es un equipo que está haciendo bien las cosas. Somos consciente de todo eso, pero aun así, por el chip que tenemos sobre el fútbol peruano, siento que no se asusta tanto con esta participación", finalizó.

Alianza Lima prepara el nuevo Matute: administrador del club revela la capacidad que tendría el renovado estadio

lr.pe

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador?

Alianza Lima y U. Católica juegan hoy el primer partido de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El compromiso se encuentra pactado para las 7.30 p. m. (hora de ambos países) y la transmisión estará a cargo de las señales de ESPN y DSports.

