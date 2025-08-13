Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador EN VIVO HOY: alineaciones, horario y canal TV para ver octavos de final de Copa Sudamericana

El primer partido entre Alianza Lima y la U. Católica se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva de La Victoria. Foto: composición LR/Jazmin Ceras

El partido de Alianza Lima y U. Católica de Ecuador se juega hoy, miércoles 13 de agosto, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana. El Estadio Alejandro Villanueva albergada este decisivo cotejo desde las 7.30 p. m. (hora de ambos países) y la transmisión estará a cargo de la señal de ESPN y la plataforma Disney Plus; asimismo, podrás seguir este y todos los partidos de hoy por internet en la cobertura que tiene preparada La República Deportes con el minuto a minuto y todas las incidencias.

Alianza Lima vs U. Cataólica de Ecuador EN VIVO por Copa Sudamericana 06:50 ¿Qué canal transmitirá el Alianza Lima vs U. Católica por Copa Sudamericana? En territorio peruano, el canal de transmisión del Alianza Lima vs U Católica será ESPN y la plataforma Disney Plus. Por su parte, en suelo norteño, se podrá seguir a través de DSports. 06:00 ¿A qué hora juegan Alianza Lima versus U. Católica de Ecuador? Alianza Lima y U. Católica de Quito se enfrentarán desde las 7.30 p. m. (hora de ambos países en Matute). 05:10 ¡Hoy juega Alianza Lima por Copa Sudamericana! Bienvenidos, amigos de La República, a la cobertura del partido Alianza Lima vs U. Católica por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana

El equipo comandado por Néstor Gorosito logró recuperar a varios de sus jugadores para el inicio de la serie; el único ausente será el defensor Carlos Zambrano. Por su parte, el 'Trencito azul' arribó a Lima con la intención de sacar un buen resultado y definir la llave en Quito.

¿A qué hora juega Alianza Lima contra U. Católica?

En suelo peruano y ecuatoriano, el Alianza Lima versus U. Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 empezará a las 7.30 p. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, puedes revisar nuestra guía de horarios.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmitirá Alianza Lima versus U. Católica de Ecuador?

La transmisión del Alianza Lima vs U. Católica podrá verse en Perú y algunos países de Sudamérica a través de ESPN y el servicio streaming de Disney Plus.

Argentina: DSports

Bolivia: ESPN, Disney Plus

Brasil: Paramount +

Chile: ESPN, Disney Plus

Colombia: DSports

Ecuador: DSports

Paraguay: ESPN, Disney Plus

Uruguay: ESPN, Disney Plus

Venezuela: DSports

Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV.

¿Dónde ver Alianza Lima contra U. Católica por internet?

Para que no te pierdas el partido Alianza Lima vs U. Católica por internet, puedes hacerlo a través de la plataforma Disney Plus y la cobertura GRATIS ONLINE que ofrece La República Deportes, sitio en el que se publicarán los goles y todas las incidencias del encuentro.

Alianza Lima vs U. Católica: pronóstico de apuestas

Según las diferentes casas de apuestas, Alianza Lima es favorito por jugar en condición de local.

Betsson: gana Alianza (1,78), empate (3,35), gana U. Católica (4,45)

Betano: gana Alianza (1,85), empate (3,55), gana U. Católica (4,90)

Bet365: gana Alianza (1,80), empate (3,50), gana U. Católica (4,50)

1XBet: gana Alianza (1,79), empate (3,55), gana U. Católica (4,74)

Coolbet: gana Alianza (1,78), empate (3,55), gana U. Católica (4,85)

Doradobet: gana Alianza (1,80), empate (3,60), gana U. Católica (4,75).

Alianza Lima vs U. Católica: alineaciones probables

Carlos Zambrano, que fue expulsado ante Gremio, será la gran ausencia en el equipo de 'Pipo' Gorosito. Por su parte, el cuadro ecuatoriano no podrá contar con Ismael Díaz, quien fue vendido al fútbol mexicano.