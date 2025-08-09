Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador: fecha y hora del partido por octavos de final de la Copa Sudamericana

Alianza Lima clasificó a octavos tras superar el repechaje, mientras que al U. Católica logró el boleto por ser uno de los mejores de la fase regular. Foto: composición LR

Alianza Lima quedó listo para su partido de octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Luego de visitar a Ayacucho FC por la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1, el equipo comandado por Néstor Gorosito ya piensa en lo que será el inicio de la serie contra la Universidad Católica de Ecuador en el Estadio Alejandro Villanueva.

El equipo blanquiazul tendrá que realizar algunas modificaciones en su equipo titular para el cotejo frente los ecuatorianos: Carlos Zambrano se encuentra suspendido tras ser expulsado ante Gremio en Brasil, mientras que Alan Cantero está en duda a la espera de su recuperación. Por otra parte, el que sí estará disponible es el uruguayo Pablo Ceppelini.

¿Cuándo juega Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana?

El partido Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador, correspondiente a la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se jugará este miércoles 13 de agosto en Matute. La revancha tendrá lugar en el Olímpico Atahualpa de Quito el miércoles 20 del mismo mes.

¿A qué hora juega Alianza Lima versus Universidad Católica de Ecuador?

En suelo peruano, el choque entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará desde las 7.30 p. m.

México: 6.30 p. m.

Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.

Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

¿Qué canal transmite el Alianza Lima contra Universidad Católica de Ecuador?

La transmisión por TV del Alianza Lima y la Universidad Católica estarán a cargo de los canales ESPN y DSports, dependiendo del país en el que te ubiques.

Entradas del Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador

Las entradas para el Alianza Lima versus Universidad Católica de Ecuador se pueden adquirir a través de la página web Joinnus.

Sur: 54,90 soles

Norte: 54,90 soles

Oriente Conadis: 99,90 soles

Oriente: 159,90 soles

Occidente lateral (silla de ruedas): 159,90 soles

Occidente lateral: 239,90 soles

Occidente central: 299,90 soles.