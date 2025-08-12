Durante la transmisión del programa 'Trivu TV', se habló sobre la programación del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, que se jugará este domingo 24 de agosto. Sin embargo, desde que se anunció esta fecha, el club crema solicitó la reprogramación debido a la cargada agenda que tendrá el equipo antes de este duelo. Cabe resaltar que, previo a este encuentro, la 'U' enfrentará a Palmeiras en Brasil por la Copa Sudamericana.

Recientemente, Carlos Zambrano, jugador blanquiazul, en una entrevista con 'Ovación', se opuso a este pedido por parte de Universitario, señalando que si la Liga de Fútbol Profesional ha establecido esa fecha, se debe acatar. "Es una tontería lo que están reclamando", afirmó. Ante esta situación, el popular José 'Puma' Carranza salió a hablar y le respondió al 'Kaiser', destacando que "son opiniones".

'Puma' Carranza le responde a Carlos Zambrano sobre la programación de Universitario vs Alianza

Durante el programa, el exjugador del conjunto crema respondió y recalcó que se trata de opiniones, además de subrayar que no hay líderes peruanos. "Lo que diga Carlos Zambrano o todos los demás son opiniones. Nosotros, cuando fuimos líderes, entramos en huelga y paramos el partido, tanto U, Cristal como Alianza Lima. Acá se tiene que hablar por el bien del fútbol peruano porque hay líderes, pero no hablan", explicó en un primer momento.

"Los que juegan tienen que ponerse a pensar que son los protagonistas. Entre ellos tienen que hablar y, si no les gusta algo, juntarse y parar esto. Lamentablemente, la relación entre Universitario y Alianza Lima está rota. Cada uno ve por su lado", concluyó.

¿Qué había dicho Carlos Zambrano?

Hace unos días, Zambrano fue crítico con este pedido por parte de la 'U'. "Para mí es una tontería lo que están reclamando. Hay que acatar lo que hay. Creo que nunca se jugó un clásico un lunes. A la vez, se entiende un cambio de fecha para que tengan más descanso, pero también nos tocó y lo acatamos. Ellos tienen una plantilla amplia", declaró.

¿Cuándo juega Universitario de Deportes contra Alianza Lima?

El próximo clásico se disputará el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon desde las 5:30 p. m. (hora peruana) y será transmitido por GOLPERU.