HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO 'Arde Troya' con Juliana Oxenford     
Fútbol Peruano

'Puma' Carranza y su firme respuesta a Carlos Zambrano tras negativa para cambiar día del clásico:"Cada uno ve por su lado"

"Lamentablemente, la relación entre Universitario y Alianza Lima está rota", explicó el 'Puma', quien señaló que es necesario que haya líderes para el bien del fútbol peruano.

'Puma' Carranza le responde a Carlos Zambrano sobre su opinión acerca del Universitario vs Alianza Lima. Foto: composición LR/difusión
'Puma' Carranza le responde a Carlos Zambrano sobre su opinión acerca del Universitario vs Alianza Lima. Foto: composición LR/difusión

Durante la transmisión del programa 'Trivu TV', se habló sobre la programación del partido entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, correspondiente a la fecha 7 del Torneo Clausura de la Liga 1, que se jugará este domingo 24 de agosto. Sin embargo, desde que se anunció esta fecha, el club crema solicitó la reprogramación debido a la cargada agenda que tendrá el equipo antes de este duelo. Cabe resaltar que, previo a este encuentro, la 'U' enfrentará a Palmeiras en Brasil por la Copa Sudamericana.

Recientemente, Carlos Zambrano, jugador blanquiazul, en una entrevista con 'Ovación', se opuso a este pedido por parte de Universitario, señalando que si la Liga de Fútbol Profesional ha establecido esa fecha, se debe acatar. "Es una tontería lo que están reclamando", afirmó. Ante esta situación, el popular José 'Puma' Carranza salió a hablar y le respondió al 'Kaiser', destacando que "son opiniones".

PUEDES VER: Carlos Zambrano respondió fuerte al pedido de Universitario para cambiar fecha del clásico por el Torneo Clausura: "Es una tontería"

lr.pe

'Puma' Carranza le responde a Carlos Zambrano sobre la programación de Universitario vs Alianza

Durante el programa, el exjugador del conjunto crema respondió y recalcó que se trata de opiniones, además de subrayar que no hay líderes peruanos. "Lo que diga Carlos Zambrano o todos los demás son opiniones. Nosotros, cuando fuimos líderes, entramos en huelga y paramos el partido, tanto U, Cristal como Alianza Lima. Acá se tiene que hablar por el bien del fútbol peruano porque hay líderes, pero no hablan", explicó en un primer momento.

"Los que juegan tienen que ponerse a pensar que son los protagonistas. Entre ellos tienen que hablar y, si no les gusta algo, juntarse y parar esto. Lamentablemente, la relación entre Universitario y Alianza Lima está rota. Cada uno ve por su lado", concluyó.

¿Qué había dicho Carlos Zambrano?

Hace unos días, Zambrano fue crítico con este pedido por parte de la 'U'. "Para mí es una tontería lo que están reclamando. Hay que acatar lo que hay. Creo que nunca se jugó un clásico un lunes. A la vez, se entiende un cambio de fecha para que tengan más descanso, pero también nos tocó y lo acatamos. Ellos tienen una plantilla amplia", declaró.

PUEDES VER: Universitario vs Palmeiras por octavos de final de Copa Libertadores 2025: hora y dónde ver el partido

lr.pe

¿Cuándo juega Universitario de Deportes contra Alianza Lima?

El próximo clásico se disputará el domingo 24 de agosto en el Estadio Monumental U Marathon desde las 5:30 p. m. (hora peruana) y será transmitido por GOLPERU.

Notas relacionadas
Canal confirmado Universitario ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Canal confirmado Universitario ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

LEER MÁS
Universitario vs Palmeiras: día, horario y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

Universitario vs Palmeiras: día, horario y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

LEER MÁS
TikToker pregunta a los hinchas del Palmeiras cómo quedará la llave de los octavos de final ante Universitario: ''Era el rival más fácil''

TikToker pregunta a los hinchas del Palmeiras cómo quedará la llave de los octavos de final ante Universitario: ''Era el rival más fácil''

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

Erick Delgado y José Carvallo protagonizan candente debate previo al Universitario vs Palmeiras: "El empate te saca de la Libertadores"

LEER MÁS
Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

Juan Reynoso tajante tras derrota de Melgar ante Sporting Cristal que alarga crisis del Dominó en el Clausura: "Seguro todo cambiará"

LEER MÁS
¡No es Matute! Carlos Zambrano sorprende al elegir el mejor estadio en el que ha jugado con Alianza Lima en Perú: "Es una alfombra"

¡No es Matute! Carlos Zambrano sorprende al elegir el mejor estadio en el que ha jugado con Alianza Lima en Perú: "Es una alfombra"

LEER MÁS
Universitario vs Palmeiras por octavos de final de Copa Libertadores 2025: hora y dónde ver el partido

Universitario vs Palmeiras por octavos de final de Copa Libertadores 2025: hora y dónde ver el partido

LEER MÁS
La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

La abismal diferencia por la que Alianza Lima compró y vendió a Jhamir D' Arrigo a Melgar para el Torneo Clausura 2025

LEER MÁS
Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

Juan Reynoso cerró su primer fichaje para ganar el Torneo Clausura 2025: Melgar compró a jugador relegado de Alianza Lima

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Emelec vs Deportivo Cuenca por LigaPro EN VIVO: juegan HOY en el estadio George Capwell

Gasolina subsidiada en Venezuela: este es el cronograma para surtir combustible a tu vehículo hasta el lunes 18 de agosto 2025

¿Cuál es el exorbitante precio que habría pagado Cristiano Ronaldo por el anillo de compromiso para Georgina Rodríguez?

Fútbol Peruano

ExDT de Sport Boys y sus duras palabras tras dejar el equipo después de solo 3 meses: "Tienen muchas deudas"

Juan Reynoso y su segunda jugada maestra: repatriaría a jugador de la selección peruana para Melgar de cara al Torneo Clausura 2025

Sporting Cristal y su increíble mala racha con las tarjetas rojas en el Torneo Clausura: solo en un partido no tuvo expulsados

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Patricia Benavides retorna al Ministerio Público: es citada para participar en la Junta de Fiscales Supremos

Transportistas fluviales ofendidos tras hallazgo de bandera de Colombia en isla Chinería

Cancillería rechaza colocación de bandera de Colombia: "No contribuyen a la histórica convivencia armónica y pacífica"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota