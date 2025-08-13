Alianza Lima cuenta las horas para afrontar un partido clave contra la U. Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Ante la baja confirmada de Carlos Zambrano, quien se encuentra suspendido, todo indica que el entrenador Néstor Gorosito apostará por Erick Noriega para reemplazar al experimentado defensor de la selección peruana frente al elenco norteño.

En medio de este panorama, se empezó a rumorear sobre la posibilidad de que el popular 'Samurái' deje la institución victoriana. En ese sentido, el periodista Mr. Peet dejó en claro cuál la situación actual del volante de 23 en el club íntimo.

Mr. Peet aclara si Erick Noriega dejaría Alianza Lima

"A propósito de Noriega, hoy consulté si era verdad lo que se viralizó en redes sobre que Noriega se pueda ir de Alianza Lima antes de que termine la participación en Copa Sudamericana y el torneo (Liga 1). Por Noriega preguntaron muchos clubes, pero en estos momentos, me dijeron que no hay nada", reveló en su canal de YouTube.

El reconocido comunicador precisó que hace algunos meses hubo interés de algunos equipos del extranjero; no obstante, indicó que, en estos momentos, Noriega se encuentra tranquilo en Alianza Lima y descartó la reciente información.

"Yo no sé si están reactualizando algunas ofertas que hicieron, incluso, cuando Alianza estaba en Copa Libertadores. Puede ser que hayan reactualizado alguna noticia, pero hoy no. Por Noriega hubo interés del fútbol mexicano, argentino, español; fueron sondeos, pero no se concretó nada. Fue hace algunos meses, pero hoy no (...). Hoy Noriega está tranquilo en Alianza y tiene contrato hasta el 2028", concluyó.

¿En qué posición jugará Erick Noriega ante la U. Católica de Ecuador?

Debido a la ausencia de Zambrano, Erick Noriega dejará el medio campo y será compañero de zaga con Renzo Garcés para el Alianza Lima versus U. Católica. El lugar del Samurái en la volante lo ocupará el hispano-peruano Alessandro Burlamaqui.

¿A qué hora juegan Alianza Lima vs U. Católica?

El Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador se jugará hoy, miércoles 13 de agosto, en Matute. El compromiso se encuentra pactado para las 7.30 p. m. (hora de ambos países).