Sigue las noticias de La República en WhatsApp: Únete AQUÍ
Canal confirmado Universitario ante Palmeiras por los octavos de final de la Copa Libertadores 2025

Tras vencer a Sport Boys, Universitario ya piensa en lo que será el partido ante Palmeiras en el Monumental por la ida de los octavos de final de la Libertadores.

Palmeiras goleó a Universitario en el último cruce en el 2021 por la Libertadores. Foto: composición LR/Liga1 Te Apuesto/SE Palmeiras
Palmeiras goleó a Universitario en el último cruce en el 2021 por la Libertadores. Foto: composición LR/Liga1 Te Apuesto/SE Palmeiras

Universitario de Deportes afrontará esta semana uno de los partidos más importantes (o quizá el más importante) en lo que va de la temporada. El equipo que dirige Jorge Fossati recibirá al poderoso Palmeiras de Brasil en el Estadio Monumental U Marathon en lo que será el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro será transmitido en Perú por ESPN 2.

El partidazo se disputará este jueves 14 de agosto a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y se estima que el aforo esté completo en su totalidad. La última vez que se enfrentaron fue Brasil el 27 de mayo del 2021 por la fase de grupos de la Conmebol Libertadores y el Verdao goleó 6-0.

PUEDES VER: ¡No es Matute! Carlos Zambrano sorprende al elegir el mejor estadio en el que ha jugado con Alianza Lima en Perú: 'Es una alfombra'

lr.pe

¿En qué canal transmitirán el Universitario ante Palmeiras?

En Sudamérica (excepto Argentina y Chile), el Universitario ante Palmeiras será televisado por la señal de ESPN 2. En territorio argentino, el duelo irá por Fox Sports 2 y en suelo chileno será transmitido por ESPN 5. En Centroamérica y México, los hinchas podrás seguir el cotejo por la plataforma de Disney Plus.

¿A qué hora juega Universitario ante Palmeiras?

El encuentro por la ida de los octavos de final entre Universitario y Palmeiras empezará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora de Brasil).

Historial Universitario vs Palmeiras

Ambos equipos solo se han enfrentado dos veces por Copa Liberadores. Palmeiras ganó los dos encuentros.

  • Palmeiras 6-0 Universitario | 27.05.21 | Copa Libertadores
  • Universitario 2-3 Palmeiras | 21.04.21 | Copa Libertadores.

Precio entradas Universitario ante Palmeiras

Conoce los precios para este partido en el Monumental. Según informó Universitario, las tribunas Norte, Sur y Orientes ya se encuentran agotadas.

  • Norte: S/ 50
  • Sur: S/ 50
  • Oriente: S/ 140
  • Occidente Lateral: S/ 170
  • Occidente Central: S/ 230
  • Palco Monumental: S/ 500
  • Oriente (CONADIS): S/ 112
  • Occidente (CONADIS): S/ 136.

¿Dónde ver ONLINE Universitario ante Palmeiras?

Para no perderte la transmisión del Universitario ante Palmeiras por internet, suscríbete al servicio de streaming de Disney Plus. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.

Universitario vs Palmeiras: día, horario y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

Universitario vs Palmeiras: día, horario y canal del partido por los octavos de final de Copa Libertadores 2025

¡Es oficial! El presidente de la Conmebol anunció que la final de la Copa Libertadores 2025 será en el estadio Monumental de Lima

¡Es oficial! El presidente de la Conmebol anunció que la final de la Copa Libertadores 2025 será en el estadio Monumental de Lima

TikToker pregunta a los hinchas del Palmeiras cómo quedará la llave de los octavos de final ante Universitario: ''Era el rival más fácil''

TikToker pregunta a los hinchas del Palmeiras cómo quedará la llave de los octavos de final ante Universitario: ''Era el rival más fácil''

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Universitario vs Alianza Lima: fecha confirmada del clásico peruano por el Torneo Clausura 2025

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Alianza Lima vs U. Católica de Ecuador: fecha confirmada del partido por octavos de final de Sudamericana

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

Calendario Copa América Femenina 2025: horarios, canales y tabla de posiciones de la fase de grupos

