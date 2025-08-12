Palmeiras goleó a Universitario en el último cruce en el 2021 por la Libertadores. Foto: composición LR/Liga1 Te Apuesto/SE Palmeiras

Palmeiras goleó a Universitario en el último cruce en el 2021 por la Libertadores. Foto: composición LR/Liga1 Te Apuesto/SE Palmeiras

Universitario de Deportes afrontará esta semana uno de los partidos más importantes (o quizá el más importante) en lo que va de la temporada. El equipo que dirige Jorge Fossati recibirá al poderoso Palmeiras de Brasil en el Estadio Monumental U Marathon en lo que será el partido de ida de los octavos de final de la Copa Libertadores 2025. El encuentro será transmitido en Perú por ESPN 2.

El partidazo se disputará este jueves 14 de agosto a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana) y se estima que el aforo esté completo en su totalidad. La última vez que se enfrentaron fue Brasil el 27 de mayo del 2021 por la fase de grupos de la Conmebol Libertadores y el Verdao goleó 6-0.

¿En qué canal transmitirán el Universitario ante Palmeiras?

En Sudamérica (excepto Argentina y Chile), el Universitario ante Palmeiras será televisado por la señal de ESPN 2. En territorio argentino, el duelo irá por Fox Sports 2 y en suelo chileno será transmitido por ESPN 5. En Centroamérica y México, los hinchas podrás seguir el cotejo por la plataforma de Disney Plus.

¿A qué hora juega Universitario ante Palmeiras?

El encuentro por la ida de los octavos de final entre Universitario y Palmeiras empezará desde las 7.30 p. m. (hora peruana) y 9.30 p. m. (hora de Brasil).

Historial Universitario vs Palmeiras

Ambos equipos solo se han enfrentado dos veces por Copa Liberadores. Palmeiras ganó los dos encuentros.

6-0 Universitario | 27.05.21 | Copa Libertadores Universitario 2-3 Palmeiras | 21.04.21 | Copa Libertadores.

Precio entradas Universitario ante Palmeiras

Conoce los precios para este partido en el Monumental. Según informó Universitario, las tribunas Norte, Sur y Orientes ya se encuentran agotadas.

Norte: S/ 50

Sur: S/ 50

Oriente: S/ 140

Occidente Lateral: S/ 170

Occidente Central: S/ 230

Palco Monumental: S/ 500

Oriente (CONADIS): S/ 112

Occidente (CONADIS): S/ 136.

¿Dónde ver ONLINE Universitario ante Palmeiras?

Para no perderte la transmisión del Universitario ante Palmeiras por internet, suscríbete al servicio de streaming de Disney Plus. En el caso de que no tengas acceso, puedes informarte a través de la cobertura ONLINE que realizará La República Deportes.