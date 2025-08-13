Recientemente, se dio a conocer que Alianza Lima estaría interesado en renovar Matute. Así lo informó su administrador, Fernando Cabada, quien confirmó que se buscará ampliar las tribunas del Alejandro Villanueva con el objetivo de que más hinchas blanquiazules puedan asistir al recinto, tanto para torneos locales como internacionales.

Cabada resaltó la importancia de esta mejora en el estadio y reveló que se realizará un estudio sobre las bandejas y los palcos, estimando que, gracias a esta ampliación, se podría sumar una capacidad aproximada para 10 mil espectadores adicionales. Cabe señalar que, actualmente, el estadio Monumental U Marathon de Universitario de Deportes es el más grande del país, con capacidad para 80 mil personas.

¿Qué dijo el administrador de Alianza Lima sobre la remodelación de Matute?

"Cuando llegué al club revisé todos los proyectos que existían de ampliación. Habían proyectos, habían planos, etc. No hubo ninguno que realmente me calzara. Había uno que consistía en bajar la cancha, otro que tenía que ver con cerrar la fosa, otro con hacer palcos. Ninguno le hacía justicia a la hinchada de Alianza Lima, a Matute que necesita tener muchas más plazas y con ninguno de esos proyectos eso se conseguía. Entonces estuvimos revisando y viendo estadios en diferentes sitios, y hemos llegado a la conclusión que necesitamos un proyecto de bandejas y estamos por encargar por el desarrollo el proyecto y es uno que tengo bandejas y palcos", explicó Cabada.

"Solamente ese desarrollo previo es un proyecto costoso, pero lo vamos a iniciar en esta etapa. Aún no está el proyecto hecho pero la idea es lograr cuando menos 10.000 espectadores más. Matute merece mucho más, pero lo mínimo que yo quisiera son unos 10.000 espectadores más", finalizó.

En caso Alianza Lima opte por remodelar su estadio, el club tendría que mudar temporalmente su localía, ya que no podría disputar partidos allí y se vería obligado a alquilar otro escenario deportivo. Cabe recordar que, en la temporada pasada, cuando Matute estuvo sancionado, los blanquiazules jugaron sus encuentros como locales de la Liga 1 en el Estadio Nacional del Perú.

¿Cuándo juega Alianza Lima?

Alianza Lima enfrentará este miércoles 13 a Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana. El encuentro podrá seguirse desde las 7:30 p. m. y se jugará en el Estadio Alejandro Villanueva.