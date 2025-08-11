HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Canal confirmado Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025

En el Estadio Alejandro Villanueva, Alianza Lima recibe a la Universidad Católica de Ecuador en busca de una victoria que lo acerque a la siguiente fase eliminatoria de la Copa Sudamericana 2025.

Alianza Lima y Universidad Católica juegan desde las 7.30 p. m. Foto: composición LR/Instagram

Alianza Lima se alista para su decisivo partido ante la Universidad Católica por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. Después de vencer a Ayacucho FC por la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2025, los blanquiazules quedaron listos para enfrentarse al conjunto ecuatoriano. El principal objetivo del equipo de Néstor Gorosito será conseguir un triunfo en el estadio Alejandro Villanueva y así llegar con cierta ventaja para el segundo encuentro de la llave.

Eso sí, Alianza deberá hacer algunos cambios en su esquema inicial. En principio, Carlos Zambrano no podrá ser parte de este compromiso porque quedó suspendido tras el choque ante Gremio de Porto Alegre. Sin embargo no todo son malas noticias, puesto que Pablo Ceppelini quedó apto para tener minutos.

¿Dónde ver Alianza Lima contra Universidad Católica de Ecuador?

La transmisión por TV del Alianza Lima y la Universidad Católica estarán a cargo de los señales de ESPN y DSports, dependiendo del país en el que te ubiques.

  • Argentina, Colombia, Venezuela y Ecuador: DSports
  • Perú, Bolivia y Chile: ESPN y Disney Plus
  • Brasil: Paramount Plus
  • Estados Unidos: Fanatiz USA, fuboTV, beIN Sports, Vix y Tubi
  • España: LaLiga+

¿Cuándo juega Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador?

El encuentro entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador, válido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, se disputará el miércoles 13 de agosto en el estadio Matute. El partido de vuelta se llevará a cabo una semana después, el miércoles 20, en el estadio Olímpico Atahualpa de Quito.

¿A qué hora juega Alianza Lima ante Universidad Católica de Ecuador?

En suelo peruano, el cotejo entre Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025 se jugará desde las 7.30 p. m.

  • México: 6.30 p. m.
  • Colombia, Perú y Ecuador: 7.30 p. m.
  • Bolivia y Venezuela: 8.30 p. m.
  • Argentina, Brasil, Chile, Uruguay y Paraguay: 9.30 p. m.

Entradas del Alianza Lima vs Universidad Católica de Ecuador

Las entradas para el Alianza Lima versus Universidad Católica de Ecuador se pueden adquirir a través de la página web Joinnus.

  • Sur: 54,90 soles
  • Norte: 54,90 soles 
  • Oriente Conadis: 99,90 soles
  • Oriente: 159,90 soles
  • Occidente lateral (silla de ruedas): 159,90 soles 
  • Occidente lateral: 239,90 soles
  • Occidente central: 299,90 soles.
