Tras más de 15 días de espera, la Copa Sudamericana 2025 está de vuelta. Este martes 12 de agosto arrancan la fase de octavos de final, en la cual el fútbol peruano tendrá como representantes a Alianza Lima y Cienciano, clubes que buscarán seguir por el buen camino de la gran campaña internacional que vienen llevando a cabo.

Los blanquiazules vienen de dejar en el camino al poderoso Gremio de Porto Alegre y su nuevo rival es la Universidad Católica de Ecuador, equipo que no marcha bien en su liga local, pero que fue uno de los más destacados en la fase de grupos del certamen Conmebol. El Papá, por su parte, tendrá que medirse al Bolívar de La Paz, que en los playoffs destrozó 6-0 a Palestino en el marcador global.

¿Cuándo juegan Alianza Lima y Cienciano por Copa Sudamericana?

Tanto Alianza Lima como Cienciano jugarán el mismo día: miércoles 13 de agosto. Los cusqueños visitarán a la Academia en el estadio Hernando Siles de La Paz desde las 5.00 p. m. (hora peruana), mientras que los íntimos recibirán al Trencito Azul en Matute a partir de las 7.30 p. m. (hora peruana).

Copa Sudamericana 2025: programación completa de octavos de final

Martes 12 de agosto

Once Caldas vs Huracán

Independiente del Valle vs Mushuc Runa

América de Cali vs Fluminense

Miércoles 13 de agosto

Bolívar vs Cienciano

U. de Chile vs Independiente

Alianza Lima vs Universidad Católica (Ecuador)

Jueves 14 de agosto

Atlético Mineiro vs Godoy Cruz

Central Córdoba vs Lanús

Así se jugarán las fases finales del torneo Conmebol. Foto: Copa Sudamericana

¿Dónde ver octavos de final de la Copa Sudamericana 2025?

La transmisión por TV de los partidos de ida en octavos de final de la Copa Sudamericana irá a través de los canales ESPN y DSports, dependiendo del país en el que te ubiques. Vía streaming, se podrá seguir a través de Disney Plus y DGO.