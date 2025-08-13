Carlos Zambrano fue uno de los grandes ausentes de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. Foto: composición LR/EFE/YouTube de 'No te lo pierdas'

Carlos Zambrano fue uno de los grandes ausentes de la selección peruana en el Mundial Rusia 2018. Foto: composición LR/EFE/YouTube de 'No te lo pierdas'

El ciclo de Ricardo Gareca en la selección peruana estuvo marcado por los grandes logros deportivos, entre los que se destaca la histórica clasificación al Mundial Rusia 2018 y el subcampeonato de la Copa América 2019. El experimentado entrenador argentino tuvo la oportunidad de dirigir a varios referentes del balompié nacional y uno de los nombres que mejor nivel mostró durante su periodo fue el defensor Carlos Zambrano.

El futbolista de Alianza Lima no dudó en resaltar el trabajo que realizó el extécnico de Chile al mando de la Bicolor; sin embargo, sorprendió al indicar que el argentino no fue que el que mejor entrenaba.

Carlos Zambrano confiesa el DT que mejor entrenaba en la selección

Al ser consultado sobre quién fue el DT con el que mejor se trabajó en la selección peruana, Carlos Zambrano sorprendió al descartar a Ricardo Gareca y eligió a Juan Reynoso. No obstante, el 'Kaiser' remarcó que con el 'Tigre' tenían una edad que les permitía mantener un nivel óptimo.

"El que mejor entrenaba era Reynoso. La gente los detestaba y lo odiaba, pero fue el que mejor entrenaba con nosotros. Con Ricardo hacíamos muy poco o nada, pero los resultados se daban. La gente no entiende que nos agarró chibolos, ahora los demás entrenadores nos agarran viejos con 33 o 34 años", manifestó en el canal de YouTube 'No te lo pierdas'.

Carlos Zambrano sobre un posible regreso de Gareca a la selección peruana

Por otra parte, el central de 36 años consideró complicado dar una respuesta sobre un eventual retorno de Ricardo Gareca a la selección peruana con miras a las próximas Eliminatorias. Como es conocido, hace algunos días el técnico arribó al país y no descartó esta alternativa.

"Es difícil esa pregunta, creo que le hizo muy bien al fútbol peruano. Al final, el fútbol se maneja distinto por diferentes factores que la gente no sabe. La gente se guía porque nos llevó al Mundial y nada más. También pasaron otros entrenadores que hicieron bien su trabajo, pero los resultados no se dieron", concluyó.