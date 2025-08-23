HOYSuscripcion LR Focus

César Acuña se viraliza al decir que es "producto de la leche fresca" y usuarios le responden: "Claro, bien fresco es"

El gobernador César Acuña vuelva a revolucionar las redes sociales con una nueva frase durante un evento en Trujillo.

Cesar Acuña afirma ser "producto de leche fresca" generando revuelo en las redes sociales en Perú.
Cesar Acuña afirma ser "producto de leche fresca" generando revuelo en las redes sociales en Perú. | Composición LR

César Acuña protagonizó un nuevo momento durante la inauguración de una obra en Trujillo. Mientras se dirigía a sus seguidores, el gobernador de La Libertad creó una nueva frase que causó muchas reacciones en redes sociales.

Acuña reveló su "secreto" para seguir con energías a sus 73 años. El ingeniero comentó que de niño ordeñaba sus vacas para tomar su leche diariamente y eso habría influido en su vida con el paso del tiempo. "Entonces, soy producto de la leche fresca", dijo.

¿Qué reacciones generó la nueva frase de César Acuña?

La respuesta de los usuarios no tardó en llegar. Las declaraciones de César Acuña provocaron todo tipo de comentarios, desde insultos hasta bromas con polémicas pasadas. Algunas de las reacciones más destacadas fueron las siguientes:

  • "Claro, bien fresco es".
  • "Tanta leche con choclo, el doctor Acuña no sabe 7x8".
  • "Leche podrida"
  • "Leche fresca, pero leche de burro".

"Yo no robo. No tengo necesidad de robar"

En el mismo evento, Acuña realizó otros comentarios vinculados a su carrera política en el Perú. El gobernador afirmó que solamente vive de su trabajo, más no de la política nacional.

"Yo no robo. No tengo necesidad de robar", declaró el empresario antes de despedirse de su cargo como gobernador en Trujillo.

César Acuña no volverá a ser gobernador en La Libertad

"Esta es la última vez que soy gobernador", anunció César Acuña. El ingeniero siente que ya cumplió con La Libertad luego de servir 25 años al departamento como político y que es momento de dejar su legado.

Tras estas declaraciones, una ciudadana gritó que a Acuña le faltaría ser presidente del Perú. El político respondió, con un tono irónico, que no lo hagan soñar. Asimismo, el fundador de Alianza para el Progreso aclaró que fue la población quien exclamó ese deseo por la presidencia y no él porque se está "cuidando" del Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

