HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?
¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     ¿Hay paro mañana, jueves 21 de agosto, en Lima y Callao?     
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha
Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     Mira EN VIVO 'Del hecho al dicho' con Jaime Chincha     
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico
Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     Huracán Erin regresa a categoría 3 en el Atlántico     
USA

USCIS otorgará la ciudadanía americana a inmigrantes que no nacieron en EEUU solo en estos únicos casos en 2025

Los inmigrantes tienen posibilidades abiertas para la ciudadanía americana gracias a esta medida de USCIS.

Inmigrantes no nacidos en Estados Unidos podrán obtener la ciudadanía americana por USCIS.
Inmigrantes no nacidos en Estados Unidos podrán obtener la ciudadanía americana por USCIS. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) decidió brindar grandes facilidades a los inmigrantes que deseen postular a la ciudadanía americana en el país.

Lo más atractivo de ello se trata en la posibilidad de gestionar aquel trámite migratorio sin tener la necesidad de nacer en territorio americano.

PUEDES VER: USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

lr.pe

¿En qué casos USCIS dará la ciudadanía americana sin nacer en EE.UU.?

Los inmigrantes que deseen postular para la ciudadanía americana usando esta vía deberán presentar estos únicos requisitos en Estados Unidos.

  • Niños del extranjero que sean adoptados legalmente por ciudadanos estadounidenses.
  • Niños menores de 18 años con residencia permanente legal y uno de los padres con ciudadanía americana. Asimismo, el menor deberá residir bajo una custodia física y legal.
  • Menores que nazcan fuera de territorio americano, pero con padres estadounidenses

PUEDES VER: USCIS advierte que gobierno de Trump deportará a estos inmigrantes que soliciten asilo en Estados Unidos

lr.pe

¿Dónde tramitar la ciudadanía americana en EE.UU.?

USCIS otorga distintas vías para que los inmigrantes puedan acceder a este trámite dependiendo sus propias comodidades.

  • Internet: mediante la página web oficial, donde se puede completar y enviar el Formulario N-400, subir documentos, pagar tarifas y seguir el proceso.
  • Correo postal: se puede llenar el formulario en físico y enviarlo a la dirección dependiendo de la zona de residencia.
  • Centros locales: no se presente la solicitud en persona, pero se puede asistir a citas para biometría, entrevista de naturalización, examen cívico de inglés y ceremonia de juramentación.
Notas relacionadas
USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

LEER MÁS
USCIS advierte que gobierno de Trump deportará a estos inmigrantes que soliciten asilo en Estados Unidos

USCIS advierte que gobierno de Trump deportará a estos inmigrantes que soliciten asilo en Estados Unidos

LEER MÁS
USCIS confirma que inmigrantes pueden ser sentenciados hasta 210 meses de prisión si cometen este grave delito en EEUU

USCIS confirma que inmigrantes pueden ser sentenciados hasta 210 meses de prisión si cometen este grave delito en EEUU

LEER MÁS
¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

¿Qué sanciones impone la nueva ley de DeSantis por exceso de velocidad en Florida?

LEER MÁS
Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

Nueva ley de tránsito en Louisiana impone multas a partir de agosto

LEER MÁS
Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

Trump deportará a inmigrantes con Green Card por vínculos criminales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

LEER MÁS
Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

LEER MÁS
USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

LEER MÁS
Florida ejecutará a un hombre de 67 años sentenciado por homicidio en 1982

Florida ejecutará a un hombre de 67 años sentenciado por homicidio en 1982

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Arequipa: Cuando vuelve el turismo en el Mirador de la Cruz del Cóndor en el Valle del Colca

El producto estrella del Perú que lidera las exportaciones y superó a Chile como principal productor mundial: crece al 122% anual

Censo nacional 2025: población de Arequipa se niega a responder preguntas como muestra de protesta hacia el gobierno de Boluarte

USA

Boxeador Julio César Chávez Jr. es deportado de EEUU y arrestado en México por presunto vínculo con Cártel de Sinaloa

Huracán Erin amenaza a EEUU con varios avisos de tormentas tropicales: ¿qué zonas se encuentran bajo alerta?

USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota