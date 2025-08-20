USCIS otorgará la ciudadanía americana a inmigrantes que no nacieron en EEUU solo en estos únicos casos en 2025

Inmigrantes no nacidos en Estados Unidos podrán obtener la ciudadanía americana por USCIS. | Composición LR

Inmigrantes no nacidos en Estados Unidos podrán obtener la ciudadanía americana por USCIS. | Composición LR

El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) decidió brindar grandes facilidades a los inmigrantes que deseen postular a la ciudadanía americana en el país.

Lo más atractivo de ello se trata en la posibilidad de gestionar aquel trámite migratorio sin tener la necesidad de nacer en territorio americano.

¿En qué casos USCIS dará la ciudadanía americana sin nacer en EE.UU.?

Los inmigrantes que deseen postular para la ciudadanía americana usando esta vía deberán presentar estos únicos requisitos en Estados Unidos.

Niños del extranjero que sean adoptados legalmente por ciudadanos estadounidenses.

Niños menores de 18 años con residencia permanente legal y uno de los padres con ciudadanía americana. Asimismo, el menor deberá residir bajo una custodia física y legal.

Menores que nazcan fuera de territorio americano, pero con padres estadounidenses

¿Dónde tramitar la ciudadanía americana en EE.UU.?

USCIS otorga distintas vías para que los inmigrantes puedan acceder a este trámite dependiendo sus propias comodidades.