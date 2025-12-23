HOYSuscripcion LR Focus

Tendencias

Tiktoker realiza sorteo gratuito de pavo en bus de Lima y desata risas: "Me pasé más de 10 paraderos y no gané"

La afortunada ganadora no ocultó su emoción al escuchar el premio. Usuarios celebraron el gesto solidario del tiktoker.

Usuarios resaltaron el gesto del tiktoker en ransporte público.
Usuarios resaltaron el gesto del tiktoker en ransporte público. | Foto: composición LR/ TikTok

A poco de la Navidad, un tiktoker sorprendió a todos con un momento inesperado y divertido al subirse a un bus de transporte público en Lima con una máscara. Sin revelar sus intenciones, comenzó a repartir boletos entre los pasajeros, lo que generó curiosidad y risas. La gran sorpresa llegó cuando se anunció que el premio del sorteo sería nada menos que un pavo, un clásico que no puede faltar en las mesas navideñas. El clip tiene más de 1 millón de visualizaciones en TikTok.

Tiktoker sorprende a pasajeros de bus en Lima con sorteo de pavo navideño

En el video viral, se puede ver al creador de contenido entregando los boletos sin explicar que era un sorteo. Algunos pasajeros los aceptaron sin dudar, mientras que otros los rechazaron, pensando que no tenían importancia. La escena se desarrolló de manera natural, mientras el bus seguía su ruta habitual por las calles de la capital.

PUEDES VER: Vecina reclama por juguetes de chocolatada en Ate y desata críticas: "Mejor me hubiera ido al centro con S/2"

lr.pe

Minutos después, el tiktoker anunció que iba a realizar el sorteo y eligió un boleto al azar. Para sorpresa de todos, una joven fue la afortunada ganadora y no pudo ocultar su emoción al escuchar el premio. “Un pavo de 8 kilos y medio, ¡qué rico!”, exclamó el creador de contenido, provocando risas y aplausos entre los pasajeros.

Reacciones en redes sociales

El video se viralizó en las redes sociales, donde miles de usuarios celebraron el gesto solidario y el buen humor del sorteo. Muchos elogiaron la creatividad del tiktoker y otros compartieron reacciones de aquellos pasajeros que no ganaron y se quedaron esperando el resultado en varios paraderos.

PUEDES VER: Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

lr.pe

"Yo estuve ahí, me pase más de 10 paraderos por esperar el sorteo y me regrese caminando a mi casa sin pavo", "Solo en Perú, sortean un pavo entre los pasajeros del micro, por eso somos clave", "En Perú nunca te aburres", "Esto sirve también para que la gente deje la antipatía y permita que cada día seamos más humildes", "Ya me imagino a la joven llegando a su casa diciendo que en el bus le regalaron su pavo", reaccionaron usuarios en TikTok.

