Padres peruanos sorprenden a maestra de inicial con inesperado regalo: “Pensó que era una TV”

Clip viral en TikTok muestra el momento en que la docente, con curiosidad, abre una caja rectangular, pensando que podría ser un electrodoméstico.

Clip viral acumula más de 400.000 visualizaciones en TikTok.
Clip viral acumula más de 400.000 visualizaciones en TikTok.

Un grupo de padres de familia en San Martín decidió darle una sorpresa a la maestra de sus hijos con un regalo inesperado durante la celebración navideña en el centro educativo. La emotiva escena se desarrolló ante la atenta mirada de los niños y otras docentes, quienes fueron testigos de este peculiar momento que rápidamente capturó la atención de todos los presentes.

Docente peruana recibe singular regalo de Navidad

En un video que viralizó en TikTok, se muestra a la profesora recibiendo una caja rectangular, lo que la llevó a pensar que era algún tipo de electrodoméstico. Con evidente curiosidad, intenta abrir el paquete mientras los asistentes la animan, sin imaginar la verdadera sorpresa que había dentro.

lr.pe

Al abrir finalmente la caja, la docente se encuentra con un pavo vivo, lo que provoca risas y aplausos entre los presentes. “Sorpresa a la miss, no se lo esperaba”, es la descripción del clip en TikTok. Visiblemente emocionada, la maestra agradeció por el regalo que formaría parte de su cena navideña. "Tómenme foto, por favor, por favor", comentó muy entusiasmada y no dudó en cargar al ave.

Divertidas reacciones en redes sociales

Como era de esperarse, la escena conmovió y sorprendió a cientos de usuarios en redes sociales. Muchos cibernautas resaltaron que muchos docentes logran ganarse el corazón de sus alumnos y los padres de familia.

"Fruto de su esfuerzo, dedicación y esa gran paciencia, con sus pequeñitos, felicitaciones", "Pensó que era una TV", "Hoy en día son las madres de familia las que esperan que uno les dé, los tiempos están cambiando", "Ideas innovadoras", "Si me regalan un pavo vivo seguro termina siendo mi mascota", reaccionaron usuarios en TikTok.

