Magaly Medina mostró en su programa las decoraciones del quinceañero de la nieta de César Acuña y reveló el posible costo. | Foto: Composición LR/ Magaly TV La Firme

El quinceañero de la nieta de César Acuña se celebró el sábado 9 de agosto en el Jockey Club, en la zona de Jardines Oeste. Todos los detalles de este gran evento fueron revelados en el último programa de Magaly Medina, Magaly TV, La Firme, donde incluso mencionaron que solo por alquilar el local se pagaron 21 mil soles.

"Cuando hay plata como cancha, se hacen las fiestas y se hacen realidad los sueños de nuestros hijos y nietos", señaló la periodista. Fiel a su estilo, la popular Urraca mencionó también que solo otro Acuña superaría el monto de esta espectacular fiesta.

¿Cuánto costó el quinceañero de la nieta de César Acuña?

Magaly Medina reveló que toda la fiesta habría costado en total 600 mil soles, aunque recalcó que esa cifra podría quedarse corta, ya que, según su percepción, solo la infraestructura habría costado medio millón de dólares. Según lo revelado por el diseñador del evento en el programa de Magaly, el túnel cubierto de rosas para la hija mayor de Kelly Acuña costó S/60.000. Esto fue acompañado por una decoración de lujo con flores y espejos.

El quinceañero de la nieta de César Acuña habría costado 600 mil soles. Foto: Magaly TV La Firme

Por su parte, el director del evento mencionó que la pista de baile tenía forma de ojiva, y los invitados bajaban hacia un espacio en forma de domo que había sido acondicionado como discoteca. En el centro, había una barra de 12 metros de largo, y todo el ambiente estaba equipado con tecnología moderna: 230 metros cuadrados de pantallas LED, 52 lámparas cinéticas y espejos móviles, los cuales eran una novedad en el país.

Asimismo, reveló que la fiesta tomó seis meses de planificación, dos meses más para afinar los últimos detalles y 15 días de montaje ininterrumpido, lo que evidencia el nivel de planeación necesario para desarrollar esta gran celebración. Además, había un espacio dividido para jóvenes y adultos.

Artistas como Lunay estuvieron presentes en la fiesta. Foto: Magaly TV La Firme

¿Qué artistas se presentaron en el quinceañero de la nieta de César Acuña?

Durante el quinceañero de la nieta de César Acuña, se presentaron artistas como el reguetonero puertorriqueño Lunay y el grupo musical de origen cubano, la Charanga Habanera. En el caso del primero, todo habría costado 30 mil soles, sin contar estadía, pasajes y alimentación para el equipo.

Finalmente, la torta de la quinceañera tendría un valor estimado entre 15 mil y 20 mil soles. El pastel fue elaborado por la pastelería Dulce Fina y medía casi dos metros de altura.