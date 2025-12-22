HOYSuscripcion LR Focus

Cubano graba su reacción al canjear por primera vez su pavo navideño: "Vamos a cenar avestruz este fin de año"

Un ciudadano cubano compartió en TikTok un video en el que muestra su reacción al recibir un pavo navideño. Se sorprendió por el tamaño, el precio y la rapidez de la entrega.

Cubano queda sorprendido al canjear su pavo navideño
Cubano queda sorprendido al canjear su pavo navideño | Foto: jerez_92/ Composición LR

Como es tradición en muchas familias durante las celebraciones de fin de año, el pavo suele ocupar un lugar central en la cena. En algunos casos, las personas pueden canjear cupones para obtenerlo de forma gratuita. Para un ciudadano cubano, esta costumbre resultó completamente nueva. Por eso decidió registrar su experiencia y compartirla en su cuenta de TikTok, jerez_92. En el video se muestra su recorrido hasta el punto de recojo, donde enseña su cupón por un pavo de siete kilos y expresa su asombro por el tamaño del ave. “Estoy viendo que no son pavos, son avestruces”, comenta entre risas.

El video, publicado hace menos de un día, se volvió tendencia. Hasta la publicación de esta nota, acumula 83.500 'me gusta', 3.792 comentarios, fue guardado 3.488 veces y compartido en 1.526 ocasiones.

PUEDES VER: Promoción escolar se vuelve viral por su nombre 'CTMR': “Cinco temporadas de memorables recuerdos”

lr.pe

Cubano canjea su pavo y queda sorprendido

Una vez en la tienda, se sorprendió por la rapidez con la que fue atendido. “No pasé ni tres minutos”, precisó. Además, no ocultó su emoción y asombro ante el tamaño del pavo. “Tremendo pavazo, te estoy diciendo que esto es una avestruz”, exclamó. También se mostró contento por el precio al que lo obtuvo: “Estuve hablando con la chica y dice que este pavo normalmente me estaría costando unos S/155 y yo solamente pagué S/15.50”, relató.

El ciudadano cubano también contó que aún no ha decidido cuándo preparará el pavo, aunque tiene en mente dos fechas especiales: la cena navideña o la de Año Nuevo. Señaló que, en cuanto lo defina, compartirá en su cuenta de TikTok todo el proceso de preparación, pues desea mostrar cómo cocina el pavo utilizando una receta auténticamente peruana. Además, antes de cerrar el video, comentó con alegría que, como parte del canje, también recibió un calendario del 2026, lo cual consideró un bonito detalle que completó su experiencia de manera positiva.

