Zully se pronunció y reveló el motivo por el cual hizo su chocolatada el 24 de diciembre | Foto: composición LR

Zully se pronunció y reveló el motivo por el cual hizo su chocolatada el 24 de diciembre | Foto: composición LR

Zully realizó una chocolatada navideña el pasado 24 de diciembre. El evento se llevó a cabo en el local El Huaralino, ubicado en el distrito de Los Olivos. La streamer peruana repartió panetones y juguetes, además de grabar contenido para la plataforma Kick; sin embargo, la escasa asistencia del público llamó la atención y generó comentarios en redes sociales.

Ante la ola de críticas, Zully no dudó en responder y explicar el motivo por el cual realizó el evento navideño en vísperas de Navidad. El clip se volvió viral en TikTok.

Streamer Zully responde a las críticas por realizar chocolatada el 24 de diciembre

No se quedó callada. Tras culminar el evento por las festividades navideñas, la creadora de contenido no dudó en responder, mediante una transmisión en vivo, a las críticas que recibió por llevar a cabo la chocolatada el mismo 24 de diciembre. Según explicó Zully, debido a la falta de tiempo en su cronograma, no encontró otra fecha que la víspera de Navidad para realizar su actividad solidaria.

"He visto a mucha gente de TikTok que me está diciendo: ¿cómo lo vas a hacer ese día?'. La verdad es que no estoy acostumbrada de celebrar Navidad. Dos, antes, con Janis, parábamos saliendo en familia, más para trabajar y es como que no me dio tiempo para hacerlo días antes y simplemente se me dio el tiempo para hoy día", comentó.

Asimismo, indicó que la chocolatada que realizó tuvo gran acogida entre los asistentes y que pudo entregar los obsequios y panetones que compró.

"No entiendo por qué a la gente le molesta si la gente ha ido y ha recibido su regalo. Todo ha salido bien, no entiendo. Si no pueden (o pudieron ir) qué puedo hacer yo", señaló la streamer peruana.