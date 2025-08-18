HOYSuscripcion LR Focus

Jaime Chincha rechaza celebración de César Acuña durante crisis de inseguridad en Trujillo: "Es ofensivo"

El periodista recordó el atentado con dinamita acontecido en Trujillo el último jueves 14 de agosto.

Jaime Chincha cuestionó la fiesta de dos nietas de César Acuña mientras La Libertad sufre por la criminalidad.Foto: La República
Jaime Chincha cuestionó la fiesta de dos nietas de César Acuña mientras La Libertad sufre por la criminalidad.Foto: La República

El periodista Jaime Chincha, durante su programa Del dicho al hecho, cuestionó la ostentosa celebración de cumpleaños de dos nietas del gobernador regional César Acuña mientras que La Libertad enfrenta crisis por inseguridad ciudadana.

"Hubo un atentado hace poco, atribuido a la banda criminal Los Pepes. Es un hecho que nos ha recordado a las épocas del periodismo, pero el señor Acuña ofende a los trujillanos al decir primero 'acá no pasa nada', después habló de estado de sitio, que es cuando hay una guerra. El señor Acuña que posee un coeficiente intelectual dudosamente dado festejó en el quinceañero de sus nietas", dijo.

PUEDES VER: Suspenden a Elio Riera por "faltar a la verdad": exabogado de Fujimori no podrá ejercer profesión por 3 meses

A raíz del violento atentado con dinamita que sacudió la ciudad de Trujillo el pasado 14 de agosto, que dejó al menos siete heridos y más de 20 viviendas afectadas, la bancada de Alianza para el Progreso (APP), partido del gobernador César Acuña, busca tomar distancia de la tragedia. El congresista Eduardo Salhuana presentó una moción para convocar al ministro del Interior, Carlos Malaver, a fin de que explique en el Pleno qué acciones se han ejecutado frente al avance del crimen organizado en la región La Libertad.

"Que, el Congreso de la República consciente del clamor ciudadano, en los últimos meses ha dictado una serie de leyes con el objeto de dotar a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a los operadores de justicia de instrumentos de coadyuven en una efectiva lucha contra la criminalidad", se lee en el documento.

"Sin embargo, estas normas requieren que el Poder Ejecutivo a través de los Ministerios del Interior y de Justicia, dicte las normas reglamentarias correspondientes e implemente diversas acciones administrativas; por lo que es necesario, conocer de tales acciones, así como las desplegadas para erradicar la delincuencia en el país, con especial énfasis en el departamento de La Libertad, donde se visibiliza un incremento de la violencia con la que actúan bandas delincuenciales", agregan.

Es así, que el pedido legislativo busca que el ministro Malaver detalle la reglamentación e implementación de las leyes de seguridad ciudadana aprobadas en los últimos meses, entre ellas la que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, la plataforma de denuncias digitales y las normas que fortalecen a la Policía Nacional.

