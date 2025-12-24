HOYSuscripcion LR Focus

Navidad 2025: ¿dónde está Papá Noel? Sigue el recorrido en vivo
Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

Falta poco para la Navidad 2025 y los memes se convierten en protagonistas en WhatsApp y Facebook. 

Los memes más graciosos de esta Navidad 2025.
Falta muy poco para Navidad y algunos elementos importantes son los regalos, la cena y el delicioso panetón. Pero también no pueden faltar los memes para hacer reír a familiares y amigos a través de los grupos de WhatsApp, Facebook y otras redes sociales. Para este 2025, el humor navideño está inspirado en la forma en que afloran los sentimientos por la Navidad a través de los villancicos y las sorpresas que genera el intercambio de regalos.

Los memes más divertidos y virales que están conquistando las redes esta Navidad 2025

Desde los clásicos chistes sobre el pavo, las comparaciones del panetón, hasta las situaciones típicas de Nochebuena, como la cena navideña, los memes navideños de este año tienen el toque perfecto de alegría. Compartirlos es una tradición moderna, capaz de sacar sonrisas a primos, cuñados, padres y a todos en casa, sin importar la distancia.

@jpva05

#MemeCut #Meme #memecut #viral_video #viral_video #navidad

♬ Paloma ajena - Agua Marina
@fariias24

#Meme #MemeCut #feliznavidad #CapCut #navidadentiktok Diciembre llega ya

♬ Los peces en el rio techno - CC.Roxig
