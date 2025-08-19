HOYSuscripcion LR Focus

Pedro Castillo inscribe su partido 'Todo con el Pueblo': expresidente oficializó su agrupación ante el JNE

El Jurado Nacional de Elecciones oficializó la inscripción de la agrupación del expresidente. Sin embargo, el trámite se concretó después del cierre de plazos, lo que deja fuera a 'Todo con el Pueblo' de las elecciones generales de 2026.

Pedro Castillo obtuvo la inscripción de su partido. Foto: composición LR
El expresidente Pedro Castillo Terrones consiguió que su agrupación 'Todo con el Pueblo' sea reconocida oficialmente como partido político. El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) emitió la resolución de inscripción este 18 de agosto tras verificar que la organización cumplió con los requisitos legales: presentar acta de fundación, estatuto, reglamento electoral, padrón de afiliados y la acreditación comités. "Inscribir en el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones a la organización política denominada 'Partido Político Todo con el Pueblo", se lee en la resolución.

No obstante, pese a este reconocimiento, el partido del exmandatario no podrá participar en las elecciones generales de 2026. Esto debido a que el plazo límite para presentar solicitudes de inscripción venció en julio de 2025, antes de que se emitiera la resolución final. En consecuencia, la agrupación recién podría competir en procesos posteriores, como elecciones regionales y municipales, o las siguientes generales.

Resolución del JNE.

Afiliación de Pedro Castillo a 'Todo con el Pueblo'.

El experto en temas electorales, José Naupari Wong, advirtió que las recientes inscripciones de partidos políticos revelan vacíos y contradicciones en la normativa vigente. "Se evidencia inconsistencias del marco normativo. El partido se ha inscrito antes de la fecha de vencimiento para convocar a las elecciones municipales y regionales, pero el 70% tiene que estar afiliado desde el 7 de octubre de 2024. Del tal manera que para que este partido pueda participar, tiene que haber afiliado antes de esa fecha, sino no tendría candidatos a quienes postular", sostuvo para La República.

Mientras tanto, Pedro Castillo se mantiene en prisión preventiva en el penal de Barbadillo por acusaciones de rebelión tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre de 2022, y ahora tiene un vehículo político que le permite proyectar influencia sobre sus bases y, eventualmente, sobre futuros procesos electorales.

PUEDES VER: Canciller Elmer Schialer envía mensaje a Gustavo Petro por Isla Santa Rosa: "No se puede renegociar un tratado establecido"

Pedro Castillo: Todo con el pueblo presentó alianza con Juntos por el Perú

El domingo 17 de agosto, en la Plaza Central de Huaycán, se lanzó la Alianza Política Juntos con el Pueblo, conformada por Juntos por el Perú y la agrupación recientemente inscrita Todo con el Pueblo. El evento generó cuestionamientos en redes sociales debido a que en el material de propaganda se incluyó la imagen del expresidente Pedro Castillo, quien permanece en prisión en el penal de Barbadillo tras el fallido intento de golpe de Estado en 2022.

"Celebramos la unidad, la adhesión a la gran convocatoria que hace nuestro presidente Pedro Castillo Terrones, que viva nuestro pueblo, saludo a nuestros hermanos de APU aquí presentes, saludo a los movimientos sociales", mencionó el parlamentario Sánchez en su discurso.

PUEDES VER: Daniel Quintero, precandidato colombiano, insulta al Ejército peruano tras ser declarado persona no grata: "Pirañas"

