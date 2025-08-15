César Acuña se aprovecha de la tragedia de Trujillo para ofrecer ayuda y limpiar su imagen

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, se pronunció tras el atentado con dinamita que se registró en la cuadra 8 de la avenida Perú en Trujillo, La Libertad. Esta acción parece haber sido aprovechada por Acuña para ofrecer ayuda y mejorar su imagen ante las acusaciones de presuntos actos de corrupción y cobros ilegales a empresarios.

"Yo he dispuesto que vayan casa por casa a ver en qué se puede apoyar. Tenemos que apoyarlos, vamos a apoyarlos. A esas familias hay que demostrar que estamos cerca de ellos", declaró Acuña sentado en una silla dorada. Esta declaración la brindó luego de reunirse con el ministro del Interior, Carlos Malaver, el personal de las Fueras Armadas, de la Policía Nacional del Perú (PNP) y la Defensoría del Pueblo.

César Acuña se manifiesta tras tragedia de Trujillo para ofrecer ayuda

El gobernador regional de La Libertad señaló que la tragedia ocurrida en Trujillo la noche del 14 de agosto. Durante una conferencia de prensa, Acuña calificó el atentado como un acto terrorista y solicitó al Gobierno de la presidenta Dina Boluarte declarar el estado de sitio en la ciudad ante la creciente delincuencia y criminalidad que se registra en la región. Además, pidió al Congreso la aprobación de una ley de terrorismo urbano.

Por su parte, el ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, destacó que las primeras investigaciones apuntan a un conflicto entre grupos delictivos, ya sea como 'Los Pulpos', 'Los Pepes' y 'La Jauría'. El funcionario visitó la zona afectada para supervisar las primeras diligencias, acompañado del general Óscar Arriola, responsable de coordinar las labores de los efectivos especializados en el área.

PUEDES VER: César Acuña aplaza conferencia de prensa para celebrar su cumpleaños y bailar con funcionarias

César Acuña dice que Dios es su asesor al referirse sobre actos de corrupción

Acuña negó haber cometido actos de corrupción y anunció el retiro de sus cargos a los gerentes de Contrataciones e Infraestructura por presuntas irregularidades en la concesión de obras de construcción. El gobernador regional de La Libertad señaló que Dios es su asesor.

"Yo creo en Dios. Les iba a leer un párrafo de la Biblia. Pero mejor les cuento. Dios me dijo: 'Descuida, te voy a cuidar'. Así me dijo. Dios me dijo descuida, yo estoy a tu lado. Tengo un señor, que él hará justicia con la gente que me hace daño", añadió.

Cabe señalar que, la gestión regional de César Acuña estuvo envuelto en un escándalo por el programa Procompite, debido a la aparición de denuncias por supuestos cobros irregulares y actos de corrupción durante el proceso de selección.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes de Perú y el mundo en tiempo real.