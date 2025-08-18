HOYSuscripcion LR Focus

Trump recibió a Zelensky en la Casa Blanca para definir el futuro de la guerra
APP de César Acuña intenta desmarcarse de tragedia de Trujillo: convoca al ministro del Interior para dar explicaciones

Tras el atentado con explosivos que dejó siete heridos y decenas de viviendas afectadas en Trujillo, la bancada de APP presentó una moción para que el ministro del Interior informe en el Congreso sobre las medidas adoptadas contra la inseguridad ciudadana.

César Acuña intenta desmarcarse de la tragedia ocurrida en Trujillo. Foto: composición LR
A raíz del violento atentado con dinamita que sacudió la ciudad de Trujillo el pasado 14 de agosto, que dejó al menos siete heridos y más de 20 viviendas afectadas, la bancada de Alianza para el Progreso (APP), partido del gobernador César Acuña, busca tomar distancia de la tragedia. El congresista Eduardo Salhuana presentó una moción para convocar al ministro del Interior, Carlos Malaver, a fin de que explique en el Pleno qué acciones se han ejecutado frente al avance del crimen organizado en la región La Libertad.

"Que, el Congreso de la República consciente del clamor ciudadano, en los últimos meses ha dictado una serie de leyes con el objeto de dotar a la Policía Nacional del Perú (PNP) y a los operadores de justicia de instrumentos de coadyuven en una efectiva lucha contra la criminalidad", se lee en el documento.

Moción presentada por APP. Foto: X

"Sin embargo, estas normas requieren que el Poder Ejecutivo a través de los Ministerios del Interior y de Justicia, dicte las normas reglamentarias correspondientes e implemente diversas acciones administrativas; por lo que es necesario, conocer de tales acciones, así como las desplegadas para erradicar la delincuencia en el país, con especial énfasis en el departamento de La Libertad, donde se visibiliza un incremento de la violencia con la que actúan bandas delincuenciales", agregan.

Es así, que el pedido legislativo busca que el ministro Malaver detalle la reglamentación e implementación de las leyes de seguridad ciudadana aprobadas en los últimos meses, entre ellas la que crea el Sistema Nacional de Justicia Especializado en Flagrancia Delictiva, la plataforma de denuncias digitales y las normas que fortalecen a la Policía Nacional.

¿Qué pasó en la tragedia de Trujillo?

Cabe recordar que el atentado en la avenida Perú, en una zona densamente poblada de Trujillo, ha sido atribuido por la Policía a bandas como 'Los Pulpos', 'Los Pepes' y 'La Jauría', que se disputan el control territorial para la extorsión. El ataque, ejecutado con 15 a 20 cartuchos de dinamita, generó terror entre los vecinos y ha expuesto la magnitud del problema de inseguridad en la región gobernada por César Acuña.

Tras esto, el ministro del Interior, Carlos Malaver Odias, afirmó que el atentado en Trujillo, en el que se emplearon entre 15 y 20 cartuchos de emulsión, se originó por una disputa territorial entre mineros ilegales y no por un caso de extorsión.

Durante su visita a la ciudad, precisó que este tipo de explosivos son de uso frecuente en la minería ilegal, lo que sustenta la tesis de que bandas criminales vinculadas a esa actividad estarían detrás del ataque. Asimismo, recordó que las autoridades ya habían alertado sobre el posible resurgimiento de estas organizaciones y que, frente a ello, se implementaron acciones como detenciones masivas y un seguimiento al incremento de la población penitenciaria.

