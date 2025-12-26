En esta última Navidad se conoció una historia peculiar sobre un taxista llamado Papanoel Bonilla, quien asegura que, hasta los 18 años, siempre creyó que se llamaba Noel. Todo cambió cuando fue a sacar su DNI y descubrió que estaba registrado como Papanoel. En declaraciones recogidas por RPP, comentó que el error podría haberse producido cuando su papá lo inscribió, ya que el registrador habría entendido mal su nombre al confundirlo con un saludo, pues en algunas provincias es común decir “hola, papá”, lo que habría generado la confusión.

Esta historia salió a la luz tras la reciente lista de nombres curiosos alusivos a la Navidad que compartió el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), en las que figuraban nombres como ‘Pavo’, ‘Merry Christmas’, ‘Elfo’ o ‘Duende’, los cuales provocaron carcajadas entre los usuarios en redes sociales.

Burlas e incomodidad: la reacción que enfrenta cada vez que muestra su nombre

Papanoel Bonilla, taxista de 40 años, asegura que esta situación lo acompaña en su rutina diaria. Como trabaja brindando servicio a decenas de pasajeros, muchos optan por pagarle a través de Yape. Sin embargo, lo que para otros es un gesto común, para él se convierte en un momento incómodo: apenas los usuarios leen su nombre completo en la pantalla del aplicativo, no pueden contener la risa, lo que le genera vergüenza y malestar.

Bonilla relató que hace 22 años intentó cambiar su nombre acudiendo a la sede del Reniec en San Juan de Miraflores, donde le informaron que el trámite debía hacerse por la vía judicial. Desde entonces, no ha podido avanzar con el proceso debido al alto costo que implica. Actualmente, tiene tres hijos que también sufren las constantes burlas que provoca su inusual nombre, por lo que pide apoyo para poder costear el procedimiento legal y, finalmente, corregirlo.