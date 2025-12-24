HOYSuscripcion LR Focus

Emprendedora peruana regaló canastas de Navidad para sus 320 trabajadores y bromea: "Por tu culpa, Jorge Luna"

Más emprendedores se suman a la entrega de canastas navideñas para sus trabajadores, motivados por el generoso gesto del comediante Jorge Luna.

"Todo lo que ocasionó la canasta de Jorge luna", reaccionaron usuarios en redes sociales.
"Todo lo que ocasionó la canasta de Jorge luna", reaccionaron usuarios en redes sociales.

La emprendedora peruana Joanis Martínez, conocida en redes como 'Joanis, la firme', sorprendió este 2025 al regalar canastas de Navidad a sus 320 trabajadores. Mediante sus redes sociales, Joanis compartió el proceso de compra de los víveres y también el armado de estas. Además, no dudó en comparar y bromear sobre los generosos regalos que realizó el comediante Jorge Luna.

Emprendedora regala canastas de Navidad a sus 320 trabajadores

De acuerdo al clip viral en TikTok, la emprendedora mostró su agradecimiento hacia su equipo con canastas de Navidad, pese a que son alrededor de 320. Acudió a un centro comercial y seleccionó los productos de su preferencia.

PUEDES VER: Pavo, Guirnalda, Duende y Brindis: Reniec publica lista de nombres de peruanos inspirados en la Navidad

lr.pe

Así mismo, imitó algunos divertidos momentos del contenido que compartió Jorge Luna sobre la compra de sus canastas navideñas. "Por tu culpa, Jorge Luna", indicó en medio de bromas. Además, sacó cuentas sobre la supuesta compra de 320 refrigeradoras y 320 iPhone. Al respecto, comentó que regalará productos de su emprendimiento dedicado a la importación de maquillaje, calzado, artículos para el hogar, entre otros.

Al respecto, usuarios resaltaron el gesto de la emprendedora y muchos indicaron que sin duda las canastas navideñas de Jorge Luna elevaron el nivel de los aguinaldos empresariales en el Perú. El comediante entregó una refrigeradora repleta de alimentos y bebidas. Además, entregó vales de consumo de delivery, un iPhone, 12 entradas para el cine, un vale de pavo y una gift card. Incluso agregó una canasta de productos de belleza.

PUEDES VER: Los memes más graciosos y virales de la Nochebuena y Navidad 2025 que arrasan en redes

lr.pe

¿Quién es Joanis y cómo empezó?

Joanis fue colectivera en la ruta Cercado de Lima a Comas. Inició taxeando y juntó su primer capital de S/500. Luego comenzó su negocio con una tienda virtual, donde comercializaba productos de exportación para su creciente comunidad de seguidores. Ante la alta demanda, decidió dar un paso más y abrió su primera tienda presencial en el centro de Lima, la cual hoy es una de las más concurridas, con clientes que hacen fila desde la madrugada para acceder a las mejores ofertas.

Actualmente, su marca logró expandirse a más de 30 tiendas a nivel nacional, incluyendo franquicias, consolidándose como un modelo exitoso de emprendimiento peruano.

