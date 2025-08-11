César Acuña aplaza conferencia de prensa para celebrar su cumpleaños y bailar con funcionarias

César Acuña bailó y cantó para celebrar su cumpleaños junto a miembros del Gore La Libertad. Foto: composición LR/Epicentro

César Acuña regresó de vacaciones y priorizó la celebrar de su cumpleaños frente a sus funciones como gobernador regional de La Libertad. Un video obtenido por Epicentro, muestra al líder de APP cantando y bailando junto a decenas de funcionarios para festejar su onomástico número 73. De acuerdo con dicho medio, Acuña aplazó una conferencia de prensa programada para recibir el agasajo.

En el registro multimedia se observa al gobernador sonriendo frente a una torta temática. Incluso, sonriente, juega a tocar la vela bengala con su mano y ríe. Varios presentes, acompañados de mariachis, le cantan feliz cumpleaños mientras se escuchan arengas "Que viva siempre, Acuña".

Al finalizar la canción, retiraron la torta y Acuña empezó a bailar huayno. Lo hizo solo y luego invitó a algunas de las presentes para que lo acompañen.