El famoso streamer Cristorata tuvo un reciente encuentro con César Acuña en las plataformas digitales, donde conversaron sobre diversos temas. No obstante, lo más llamativo de la entrevista fue que el propio Acuña no respondió cuando el creador de contenido le planteó una operación matemática.

Este curioso episodio se volvió viral en redes sociales y generó revuelo entre los cibernautas, quienes recordaron el inconfundible estilo del actual líder de Alianza para el Progreso.

¿Cuál fue la operación que dejó sin palabras a César Acuña?

Durante la entrevista, César Acuña confesó su preferencia por los números diciendo lo siguiente: ''Me gustaba las matemáticas'', a lo que el streamer lo puso a prueba preguntándole cuánto es 7x8. Al instante, la reacción del propio Acuña fue de incredulidad.

Rápidamente y sin rodeos, el creador de contenido le dijo: “Usted es muy malo en las matemáticas”. La frase marcó uno de los momentos más recordados del político peruano, conocido por su peculiar forma de expresarse en público.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

La reacción de los usuarios no se hizo esperar y dejaron comentarios como: "Él se sabe el 8 x 7", "Dijo que le gustaba la matemática, no que sabía", "¿Cómo se hizo millonario?", "Se hacía el sordo", "No te culpo, Acuña. También lo pensé". El momento fue inmortalizado como una de las tantas famosas 'acuñadas' que ha dejado el político peruano.