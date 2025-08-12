César Acuña expulsa a Juan José Fort tras revelarse cobros irregulares en concursos de Procompite valorizados en S/58 millones

Procompite fue cancelado por irregularidades en la gestión entre 2023 y 2024. Foto: Difusión

Procompite fue cancelado por irregularidades en la gestión entre 2023 y 2024. Foto: Difusión

El gobernador regional de La Libertad, César Acuña, expulsó a Juan José Fort de Alianza para el Progreso (APP), luego del escándalo del proyecto Procompite, en el que se le acusa de, supuestamente, pedir dinero a empresarios a cambio de favorecimientos. A pesar de que el proyecto contaba con un presupuesto de S/58 millones entre 2023 y 2024, fue cancelado por diversas irregularidades.

A través de una conferencia de prensa, el líder de APP comunicó la decisión de retirar de su propia organización política al coordinador político provincial de Trujillo. Los hechos denunciados ocurrieron durante la gestión de Acuña a cargo del Gobierno Regional de La Libertad.

"Sobre Juan José Fort, esperemos al Poder Judicial, pues. ¿Yo qué tengo que hacer acá? Nada. (…) Me acaban de informar que lo hemos expulsado del partido. A todos entréguenles para que quede huella. (...) No vamos a permitir que por malos militantes malogren la imagen de un partido que me ha costado mi vida", dijo.

El proyecto Procompite es un programa que tiene como finalidad beneficiar a pequeños empresarios con financiamiento para maquinarias, equipamiento y planes de negocio. El último domingo 10 de agosto, Cuarto Poder reveló la falta de transparencia y errores administrativos durante la ejecución del presupuesto.

Por otro lado, pese a las denuncias, Acuña aseveró que el programa continuará funcionando y que se llevarán a cabo los compromisos con los emprendedores, mientras que la investigaciones no determinen actos de corrupción. Hoy por hoy, 217 empresarios beneficiados se encuentran a la espera de la reactivación del proyecto.

Procompite: denuncias contra el Gore La Libertad

Diversos empresarios de múltiples sectores denunciaron que Fort y su intermediario Johnny Carranza exigían, presuntamente, sumas de dinero que oscilaban entre S/5.000 y S/25.000 para garantizar beneficios de Procompite.

Entre uno de esos casos que habrían afectado a empresarios figura el presidente de la Galería Plaza Toro, Alfonso León, quien señaló que pagó S/5.000, pero no fue favorecido por negarse a entregar más dinero. Asimismo, Miguel Ángel Úntil aseguró que desembolsó S/25.000 para conseguir beneficios en Procompite. Sin embargo, pese a que salió seleccionado, los trámites se paralizaron por irregularidades internas en el proyecto.

De acuerdo con el dominical, los empresarios perjudicados presentaron boletas y/o vouchers de pago por diferentes montos a nombre de Carranza.

Los informes internos del Gobierno Regional revelan numerosos errores y deficiencias en la planificación y realización de los concursos. Entre estos se encuentran la carencia de expedientes técnicos, la falta de documentos legales y la conformación inadecuada del comité evaluador, liderado por Juan José Fort.