El 18 de agosto, Magaly Medina, en su programa Magaly TV, la firme, lanzó duras críticas en contra del quinceañero de la nieta de César Acuña. La presentadora presentó su reportaje resaltando la magnitud del evento: "Vamos ahora con lo que fue la sensación de este fin de semana. La semana pasada, una de las nietas de Cesar Acuña, el gobernador de La Libertad, celebró su quinceañero, un quinceañero fastuoso".

De acuerdo con el programa, la celebración habría demandado un gasto millonario. Entre esos desembolsos figuró el contrato del artista Beéle, que según fuentes del mismo espacio televisivo habría costado USD$250.000. Asimismo, el programa señaló que la carpa del evento, de 900 metros cuadrados de extensión, tuvo un valor de medio millón de soles. A esa cifra se añadieron el escenario, las pantallas LED, las luces inteligentes, los muebles fabricados a medida, la pista de acrílico y un vestido exclusivo de un atelier colombiano para la quinceañera.

Según la misma Magaly, el costo de la lujosa fiesta habría alcanzado los 1.5 millones de soles: "Un cuarto [de millón de soles], porque que venga a cantar al ‘quino’ de tu hija es porque te sobra la plata y porque tienes plata como cancha. […] Dice: 1.5 millones de soles. Si US$250.000 te habría costado solo el cantante, imagínate en las estructuras para hacer una fiesta de ese tamaño: te gastas muchísimo dinero", dijo la 'Urraca'.

Magaly critica fuertemente los quince años de la Nieta de Cesar Acuña

Al finalizar el reportaje, la presentadora de televisión lanzó duras críticas por la realización de este evento en medio de la crisis de inseguridad ciudadana que atraviesa la ciudad de Trujillo. “Evidentemente, estos ‘quinos’ han roto todas las barreras establecidas por otras personas que, por supuesto, también gozan de solvencia económica y pueden hacerles el ‘quino’ de sus sueños a sus hijos. Lo único malo es que, donde hay un lujo extremo, todo se ve opacado por este atentado horrible en Trujillo, donde ha muerto tanta gente. Y siendo ellos políticos, y el gobernador de La Libertad, por el duelo, todo festejo se cancela, porque es como bailar en la tumba de tantos fallecidos”, señaló Medina.

Además, la presentadora de televisión dio un peculiar consejo: “Esos son los riesgos de querer dedicarse a la política y disfrutar de su dinero y de su vida. Yo creo que, si ellos quisieran vivir a su estilo y sin críticas, deberían alejarse de la política, pero la política es muy tentadora, ¿verdad? Da poder, da poder”.