USA

Niegan libertad condicional a Lyle Menéndez y seguirá en prisión junto a su hermano Erik por asesinar a sus padres en 1989

Los hermanos Menéndez deberían esperar 3 años para volver a solicitar la libertad condicional por el caso de parricidio en EE.UU.

Lyle y Erik Menéndez llevan casi 40 años presos por el asesinato de sus padres en 1989.
Lyle y Erik Menéndez llevan casi 40 años presos por el asesinato de sus padres en 1989. | composición LR

El viernes 22 de agosto, se realizó la audiencia de Lyle Menéndez para conseguir la libertad condicional tras casi 40 años en prisión por el asesinato de sus padres. Al igual que su hermano menor Erik, no obtuvo el visto de la junta en California, Estados Unidos, y seguirá en prisión. Ambos siguen siendo considerados un peligro para la seguridad nacional.

Con este resultado en su contra, los hermanos Menéndez deberían esperar tres años para volver a solicitar la libertad condicional. Ambos llevan casi 40 años en prisión y podrían salir en libertad si cumplen la condena reducida de al menos 50 años. Aunque Lyle y Erik guardan esperanza en que el gobernador de California, Gavin Newsom, evalúe la solicitud de indulto de sus abogados.

Los hermanos Menéndez buscan por separado indulto y nuevo juicio

El caso de Lyle y Erik Menéndez sigue siendo un tema de debate a 36 años del asesinato de sus padres en su mansión de Beverly Hills. Si bien, ambos perpetraron juntos el crimen, hoy siguen sus casos por separado. Mientras que Erik fue criticado por su mala conducta en prisión, su hermano mayor recibió comentarios de esperanza. El uso de celulares en la cárcel fue un punto en su contra, ya que están prohibidos.

La audiencia de Lyle Menéndez superó a la de su hermano y duró más de 10 horas. "Nunca podré compensar el daño y el dolor que causé a todos los miembros de mi familia. Lo siento mucho por todos y lo lamentaré para siempre", dijo el mayor de los Menéndez. No obstante, sus palabras de arrepentimiento no convencieron a la junta.

Erik Menéndez en audiencia por su libertad: "Solo quiero que mi familia entienda"

El jueves 21 de agosto fue la extensa audiencia por la libertad condicional de Erik Menéndez. El resultado también fue negativo y se debía a su mala conducta en la cárcel.

"Solo quiero que mi familia entienda que lamento profundamente lo que les he hecho pasar desde el 20 de agosto de 1989 hasta hoy", dijo Erik antes de que le negaran la libertad. "Si alguna vez tengo la oportunidad de recuperar la libertad, quiero que la sanación sea para ellos", dijo. "No piensen que se trata de mi sanación, sino de la sanación de la familia. Esta es una tragedia familiar", continuó.

Recordando el crimen de 1989, si bien ambos hermanos dispararon contra sus padres, fue Erik quien recargó la escopeta para seguir atacando a su madre. Los Menéndez dijeron que el asesinato fue en defensa propia, ya que habían sufrido abuso sexual de su propio padre.

