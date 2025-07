La empresa LC & EC Constructora Consultora y Servicios, ganó el segundo contrato más cuantioso del periodo presupuestal del año 2024 del Gobierno Regional de la Libertad (S/121.5 millones). Y en lo que va de 2025, la misma compañía ha conseguido el proyecto más oneroso de lo que va de la gestión del gobernador César Acuña Peralta en este año (S/194.1 millones). En menos de dos años de fundación, y con una diferencia de tres meses, la constructora LC & EC logró contratos por S/315.6 millones durante el mandato de Acuña.

El 27 de julio, el programa periodístico “Panorama” reportó que la constructora LC & EC ganó las dos contrataciones con el Gobierno Regional de La Libertad, siendo parte del Consorcio Vías Huanchaco y del Consorcio Hospital Virú, respectivamente. También destacó que la representante de ambos consorcios es Lucero Coca Condori, una joven de 23 años sin experiencia en el rubro.

Además, el reportaje señaló que, sospechosamente, el padre de Lucero Coca Condori, Juan Coca Rojas, sostuvo un encuentro con el gobernador César Acuña, el 8 de marzo de 2024, según el registro de visitas al despacho de este.

La República hizo un seguimiento del caso revelado por “Panorama” y encontró más evidencias de la opacidad de los contratos otorgados por la administración de Acuña a favor de la constructora LC & EC.

El registro de antecedentes

La adjudicación del contrato para la rehabilitación de la carretera de Trujillo hacia el balneario de Huanchaco, se registró el 31 de enero de 2025 y la suscripción del contrato respectivo se produjo el 6 de marzo de 2025 (aunque el proyecto corresponde al presupuesto del año 2024).

Dos días después, el 8 de marzo, César Acuña y Juan Coca, padre de la representante de la constructora LC & EC, tuvieron una entrevista en el despacho del gobernador. Empero, como se verá adelante, el gerente general del gobierno regional, Martín Namay Valderrama, lo niega.

Luego de dos meses de la cita entre Acuña y Coca, el 8 de mayo el Gobierno Regional de La Libertad otorgó la buena pro del proyecto de modernización del hospital de Virú. Y el contrato se firmó el 11 de junio del mismo año. ¿Hablaron César Acuña y Juan Coca de los contratos con LC & EC, la empresa de su hija y esposa?

La República ha detectado que Juan Coca Rojas enfrenta una denuncia por extorsión, registrada el 27 de septiembre de 2012, en la 33° Fiscalía Provincial en lo Penal de Lima, según fuentes del Ministerio Público.

No es el único caso.

El 16 de julio de 2025, Lucero Coca Condori, hija de Juan Coca Rojas, y representante de los consorcios a los que el Gobierno Regional de La Libertad concedió dos contratos por S/315.6 millones, ha sido denunciada por el delito de estafa ante la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Lima Norte.

El nombre de Juan Coca Rojas no aparece en los registros de la constructora LC & EC, pero todo indica que es el hombre fuerte tras su esposa y su hija.

De acuerdo con la ficha registral de la constructora LC & EC, fue fundada con un capital de S/50 mil, el 25 de julio de 2023. Con llamativa rapidez, un año y medio después, firmó su primer contrato con el Gobierno Regional de La Libertad, el 31 de enero de 2025, por S/121.5 millones.

Fueron inscritos como accionistas, Esther Condori Cárdenas y Lucero Coca Condori, esposa e hija de Juan Coca Rojas.

Aquí no pasa nada

Sin embargo, este empresario no aparece para nada en las fichas registrales, pese a que fue quien se reunió con César Acuña en fecha clave de la adjudicación de los dos contratos por S/315.6 millones.

La República consultó con el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, Martín Namay Valderrama, sobre los antecedentes de Lucero Coca Condori y su padre Juan Coca Rojas, vinculados con la constructora LC & EC, que ganó dos contratos millonarios en menos de tres meses. Namay restó importancia que Lucero Coca enfrente una denuncia por estafa y su padre otra por extorsión.

“No sabíamos que tenían esos antecedentes. Y no lo sabíamos porque no es un requisito. (No se toman en cuenta) cuando los miembros del comité técnico revisan una propuesta en un proceso de licitación, bien para descalificar o para otorgar la buena pro”, explicó Martín Namay.

Cuando se le hizo notar al gerente general del Gobierno Regional de La Libertad que la constructora LC & EC carecía de experiencia en la ejecución de obras públicas de gran dimensión, Namay manifestó que no representaba ningún impedimento para obtener contratos. Indicó que las compañías con las que se había consorciado, sí cumplieron con dicho requisito.

Para el caso del proyecto de la vía Trujillo-Huanchaco, la constructora LC & EC se consorció con Marquisa Contratistas Generales. Y para el proyecto del hospital de Virú, lo hizo con Riva Inmobiliaria Industrial Comercial, Financiera y Agropecuaria Sucursal del Perú y JM Constructores Peruanos.

Demasiada coincidencia

Para el gerente general del Gobierno Regional de La Libertad, no es causal de nulidad la contratación de un consorcio donde uno de sus integrantes no cuenta con experiencia.

“Las obras van a continuar. Por ejemplo, la obra de Virú está avanzando conforme los plazos. No tenemos causales para la resolución de contrato”, precisó Martín Namay.

Este diario también le hizo notar al gerente general que dos de los tres miembros del comité de adjudicación que otorgó la buena pro a LC & EC para la rehabilitación de la vía Trujillo-Huanchaco, son los mismos que concedieron el contrato del hospital de Virú a la misma empresa.

En los dos casos, el comité fue presidido por Walter Zevallos Apolitano e integrado por Arturo Giles Mendoza.

“Es posible que (los dos funcionarios) hayan coincidido. Y no solo en esas dos obras (adjudicadas a LC & EC). Es posible que esas personas estén en diez, quince obras más. Es más, el proyecto vial de Huanchaco ha sido ganado al noventa por ciento. Entonces, hemos tenido un ahorro del diez por ciento del monto referencial del expediente técnico a la fecha”, justificó el gerente general.

Respecto a la reunión entre el gobernador César Acuña y el empresario Juan Coca Rojas, según la versión del gerente Martín Namay Valderrama, esta nunca ocurrió.

Así lo expresó, no obstante que el registro de visitas del Gobierno Regional consigna el encuentro del 8 de marzo de 2024, entre las 8 y 40 y 10 y 48 de la mañana.

“El 8 de marzo de 2024, el gobernador César Acuña inició su agenda a las 12 y 30 del mediodía. Ese día tuvo una reunión con todas las empresas que ya habían firmado contrato. Pero en ningún momento, (Juan Coca Rojas) se ha reunido con el gobernador César Acuña”, dijo el gerente Martín Namay.

Pero Namay añadió un dato revelador. Juan Coca Rojas, padre de Lucero Coca Condori, asistió a la sede del Gobierno Regional de La Libertad ese 8 de marzo de 2024. Pero Namay indicó que no sabe a qué empresa representaba Juan Coca Rojas.

“El señor (Juan Coca Rojas) va acompañando a un representante de una empresa que ganó un contrato en ese tiempo. No recuerdo el nombre (de la empresa) ahora. Pero él no estuvo presente en la reunión con las empresas. Por lo tanto, no le sabría decir dónde estuvo durante el tiempo que registra su visita (la de Juan Coca Rojas)”, argumentó Martín Namay.

Aparte de los hechos mencionados que despiertan suspicacias sobre las adjudicaciones ganadas por los consorcios que representa Lucero Coca Condori, hay otro de importancia. La constructora LC & EC ganó la buena pro del proyecto vial Trujillo-Huanchaco diferencia de S/39 respecto a su competidor, El consorcio de Lucero Coca ofertó S/121,515,740 y el Consorcio Constructor La Libertad S/121,515,769. Casi nada.

Equipo fiscal ingresó en GR de La Libertad