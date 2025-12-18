HOYSuscripcion LR Focus

Promoción escolar se vuelve viral por su nombre 'CTMR': “Cinco temporadas de memorables recuerdos”

Promoción de secundaria sorprendió en redes sociales con su peculiar nombre 'CTMR'. Clip es viral en TikTok

“Mi promoción se llamó NEON, 'No Encontramos Otro Nombre'”, reaccionaron usuarios.
“Mi promoción se llamó NEON, 'No Encontramos Otro Nombre'”, reaccionaron usuarios. | Foto: composición LR/ TikTok

Una fiesta de promoción de secundaria en Perú se convirtió en el centro de atención después de que el nombre elegido por los estudiantes sorprendiera y sacara más de una sonrisa en las redes sociales. La creatividad de la promoción no pasó desapercibida y rápidamente se viralizó, especialmente en TikTok, donde el video superó 1 millón de visualizaciones.

Promoción escolar en Perú sorprende en redes sociales con singular nombre 'CTMR'

El video viral muestra un momento aparentemente casual de la celebración. Un asistente graba parte de la decoración del lugar, sin imaginar que el detalle que enfocaría desataría una avalancha de comentarios. Entre luces y decoraciones festivas, se puede ver claramente el nombre de la promoción destacado, lo que despertó la curiosidad inmediata de quienes vieron el clip.

PUEDES VER: Joven impresiona al lograr vacantes en cinco importantes universidades del Perú: "También gané Beca 18"

lr.pe

En la imagen se puede leer en grande 'CTMR', y justo debajo aparece su significado completo: "Cinco temporadas de memorables recuerdos". Esta combinación generó risas y sorpresa en las redes sociales, ya que estas siglas suelen asociarse popularmente a una expresión informal de connotación fuerte. Precisamente ese doble sentido fue lo que impulsó la viralidad del contenido.

Reacciones en redes sociales

Las reacciones no tardaron en llegar y muchos usuarios aprovecharon para recordar los peculiares nombres de sus propias promociones.

PUEDES VER: Se gradúa de la UNMSM a los 82 años y conmueve al dedicar logro a su hermana: "Me dio todo su apoyo"

lr.pe

“El mío era CAFÉ, ‘Cinco Años Fingiendo Estudiar’”, “El mío era JAJA, 'Juntos Aprendimos, Juntos Acabamos'”, “Mi promoción se llamaba NOSE, 'Nunca Olvidarnos Siempre Extrañarnos', ya pasaron 10 años y ni nos hemos vuelto a ver”, “Mi promo ‘Hakuna Matata’” y “Mi promoción se llamó NEON, 'No Encontramos Otro Nombre'”, demostrando que la creatividad escolar puede alcanzar diversas reacciones en redes sociales.

