HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica EN VIVO vía Bicolor+
Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica EN VIVO vía Bicolor+     Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica EN VIVO vía Bicolor+     Sporting Cristal vs Bentín Tacna Heroica EN VIVO vía Bicolor+     
EN VIVO

Indulto a Pedro Castillo y Ernesto Zunini en vivo | Que No Se Te Olvide con Carlos Cornejo

Sociedad

Migraciones advierte problemas en la validación de datos por parte de Reniec para la entrega de pasaportes: esta es la fecha en que se restablecerá el servicio

La Superintendencia Nacional de Migraciones suspende la emisión de pasaportes electrónicos a nivel nacional debido a problemas de validación de datos con Reniec.

La interrupción afecta a todas las oficinas del país y está relacionada con trabajos de mantenimiento en los sistemas del RENIEC.
La interrupción afecta a todas las oficinas del país y está relacionada con trabajos de mantenimiento en los sistemas del RENIEC. | Foto: Andina/Migraciones
Escuchar
Resumen
Compartir

La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que la emisión del pasaporte electrónico fue suspendida temporalmente en todo el país debido a que no es posible validar los datos de los usuarios a través de la plataforma tecnológica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La entidad explicó que esta situación responde a trabajos de mantenimiento en los sistemas de la institución registral, que afectan la interoperabilidad necesaria para realizar el trámite.

Según precisó Migraciones, la interrupción es ajena al funcionamiento de sus propios sistemas y realiza coordinaciones con Reniec para restablecer la conexión entre ambas entidades. La institución también confirmó que el servicio de expedición de pasaportes volverá a estar disponible el próximo lunes 13 de julio, siempre que se normalice la validación de la información de los ciudadanos.

TE RECOMENDAMOS

KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA
Comunicado de la Superintendencia de Migraciones. Foto: Migraciones

Comunicado de la Superintendencia de Migraciones. Foto: Migraciones

PUEDES VER: Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

lr.pe

¿Por qué Migraciones suspendió la emisión de pasaportes a nivel nacional?

Migraciones explicó que la imposibilidad de acceder al servicio de validación de datos impide continuar con el proceso de emisión del pasaporte electrónico. Este procedimiento requiere la interoperabilidad con la plataforma de Reniec para verificar la información de los usuarios antes de completar el trámite, por lo que la suspensión se aplicó en todas las oficinas del país.

La medida se produce luego de que Reniec comunicara que sus servicios virtuales presentan interrupciones debido a labores de mantenimiento en sus servidores. Como consecuencia, varias entidades públicas que dependen del intercambio de información con la institución registral, entre ellas Migraciones, registraron afectaciones en la prestación de algunos servicios.

PUEDES VER: Lima y Callao quedarán sin luz por 11 horas este 11 y 12 de julio: Pluz Energía Perú confirma corte programado del servicio en varios distritos

lr.pe

¿Cuándo se reanudará la expedición de pasaportes y qué ocurrirá con los trámites de urgencia?

La Superintendencia Nacional de Migraciones indicó que la expedición de pasaportes se reanudará el lunes 13 de julio, una vez que se restablezca la interoperabilidad con los sistemas de Reniec. La entidad señaló que mantiene coordinaciones para que el servicio vuelva a operar con normalidad en todas sus sedes del país.

Respecto a la Agencia de Atención al Ciudadano del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Migraciones informó que la emisión de pasaportes por casos de urgencia también permanece suspendida. La atención en esta oficina será retomada apenas se solucionen los inconvenientes registrados en la plataforma tecnológica de Reniec. Finalmente, la institución agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de brindar servicios con seguridad, eficiencia y transparencia.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
Perú moderniza su sistema migratorio: 88 mil personas dijeron adiós a las citas por los pasaportes

Perú moderniza su sistema migratorio: 88 mil personas dijeron adiós a las citas por los pasaportes

LEER MÁS
Más de 27.000 pasaportes fueron emitidos sin cita en solo siete días: así funciona el trámite de la Superintendencia de Migraciones

Más de 27.000 pasaportes fueron emitidos sin cita en solo siete días: así funciona el trámite de la Superintendencia de Migraciones

LEER MÁS
Sin cita y por orden de llegada: ya puedes tramitar tu pasaporte en Migraciones a nivel nacional en estas oficinas

Sin cita y por orden de llegada: ya puedes tramitar tu pasaporte en Migraciones a nivel nacional en estas oficinas

LEER MÁS
Corte de agua

Corte de agua

LEER MÁS
Resultados de La Tinka

Resultados de La Tinka

LEER MÁS
Corte de luz

Corte de luz

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Lima y Callao quedarán sin luz por 11 horas este 11 y 12 de julio: Pluz Energía Perú confirma corte programado del servicio en varios distritos

Lima y Callao quedarán sin luz por 11 horas este 11 y 12 de julio: Pluz Energía Perú confirma corte programado del servicio en varios distritos

LEER MÁS
Municipalidades de Lima y Ate liberan 13.500 m2 para ejecutar obra que conectará avenidas Javier Prado y Ramiro Prialé

Municipalidades de Lima y Ate liberan 13.500 m2 para ejecutar obra que conectará avenidas Javier Prado y Ramiro Prialé

LEER MÁS
Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

Municipio de La Molina multaría con S/8.250 a joven que dicta clases de baile gratis en la vía pública: “No tengo para pagarlo”

LEER MÁS
Indecopi multa a negocio peruano con casi S/2 millones por comercializar muñecos Labubu falsificados

Indecopi multa a negocio peruano con casi S/2 millones por comercializar muñecos Labubu falsificados

LEER MÁS
Chofer es asesinado y sicarios son atropellados por compañero de la víctima durante su fuga en Carabayllo

Chofer es asesinado y sicarios son atropellados por compañero de la víctima durante su fuga en Carabayllo

LEER MÁS
Bus de AeroDirecto Sur se despista y vuelca entrando al Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao

Bus de AeroDirecto Sur se despista y vuelca entrando al Aeropuerto Jorge Chávez en el Callao

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

Cineplanet: 2 Entradas + 2 Bebidas Grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Gran Circo de Ucrania 2026: del 10 de Julio al 31 de Agosto en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

Almuerzo o Cena Buffet + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

CIRCO MISTICO CONDOR

Circo Místico Condor 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de Junio

PRECIO

S/ 38.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025