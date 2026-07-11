La interrupción afecta a todas las oficinas del país y está relacionada con trabajos de mantenimiento en los sistemas del RENIEC. | Foto: Andina/Migraciones

La interrupción afecta a todas las oficinas del país y está relacionada con trabajos de mantenimiento en los sistemas del RENIEC. | Foto: Andina/Migraciones

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La Superintendencia Nacional de Migraciones informó que la emisión del pasaporte electrónico fue suspendida temporalmente en todo el país debido a que no es posible validar los datos de los usuarios a través de la plataforma tecnológica del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec). La entidad explicó que esta situación responde a trabajos de mantenimiento en los sistemas de la institución registral, que afectan la interoperabilidad necesaria para realizar el trámite.

Según precisó Migraciones, la interrupción es ajena al funcionamiento de sus propios sistemas y realiza coordinaciones con Reniec para restablecer la conexión entre ambas entidades. La institución también confirmó que el servicio de expedición de pasaportes volverá a estar disponible el próximo lunes 13 de julio, siempre que se normalice la validación de la información de los ciudadanos.

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Comunicado de la Superintendencia de Migraciones. Foto: Migraciones

¿Por qué Migraciones suspendió la emisión de pasaportes a nivel nacional?

Migraciones explicó que la imposibilidad de acceder al servicio de validación de datos impide continuar con el proceso de emisión del pasaporte electrónico. Este procedimiento requiere la interoperabilidad con la plataforma de Reniec para verificar la información de los usuarios antes de completar el trámite, por lo que la suspensión se aplicó en todas las oficinas del país.

La medida se produce luego de que Reniec comunicara que sus servicios virtuales presentan interrupciones debido a labores de mantenimiento en sus servidores. Como consecuencia, varias entidades públicas que dependen del intercambio de información con la institución registral, entre ellas Migraciones, registraron afectaciones en la prestación de algunos servicios.

¿Cuándo se reanudará la expedición de pasaportes y qué ocurrirá con los trámites de urgencia?

La Superintendencia Nacional de Migraciones indicó que la expedición de pasaportes se reanudará el lunes 13 de julio, una vez que se restablezca la interoperabilidad con los sistemas de Reniec. La entidad señaló que mantiene coordinaciones para que el servicio vuelva a operar con normalidad en todas sus sedes del país.

Respecto a la Agencia de Atención al Ciudadano del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, Migraciones informó que la emisión de pasaportes por casos de urgencia también permanece suspendida. La atención en esta oficina será retomada apenas se solucionen los inconvenientes registrados en la plataforma tecnológica de Reniec. Finalmente, la institución agradeció la comprensión de la ciudadanía y reiteró su compromiso de brindar servicios con seguridad, eficiencia y transparencia.