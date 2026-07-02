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Aguinaldo por Fiestas Patrias y sueldos del mes de julio 2026: revisa el cronograma completo de pagos del sector público vía Banco de la Nación

El Banco de la Nación anunció el cronograma de pagos de julio de 2026, que incluye la fecha de depósito de sueldos y el aguinaldo por Fiestas Patrias para el sector público.

El Banco de la Nación publicó el cronograma de pagos de julio 2026 para el sector público.
El Banco de la Nación publicó el cronograma de pagos de julio 2026 para el sector público. | Foto: composición LR
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El Banco de la Nación dio a conocer el cronograma de pagos de julio de 2026 para los trabajadores del sector público y pensionistas, en el que se establecen las fechas de depósito de sueldos, pensiones y del aguinaldo por Fiestas Patrias. El calendario permite identificar el día en que cada entidad del Estado recibirá su remuneración correspondiente a este mes.

Durante julio, los servidores públicos percibirán un ingreso adicional gracias al aguinaldo por Fiestas Patrias, beneficio económico de S/300 que se deposita junto con la remuneración mensual. Este pago extraordinario también forma parte de las asignaciones que se entregan en diciembre con motivo de las celebraciones de Navidad, conforme a la normativa vigente.

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Cronograma de pagos de julio 2026: fechas de depósito para trabajadores del sector público

El calendario de pagos del sector público se desarrollará entre el 17 y el 22 de julio de 2026, según el sector o la entidad estatal. En esas fechas, el Banco de la Nación realizará el abono de sueldos junto con el aguinaldo correspondiente.

  • Viernes 17 de julio: Educación (incluye universidades), Presidencia del Consejo de Ministros, Transportes y Comunicaciones, Defensa, Poder Judicial, Ministerio Público, Economía y Finanzas, Justicia, Gobiernos Regionales (Unidades Ejecutoras), Contraloría General de la República, Congreso de la República, Desarrollo Agrario y Riego, Energía y Minas.
  • Lunes 20 de julio: Interior, Desarrollo e Inclusión Social, Vivienda, Construcción y Saneamiento, Defensoría del Pueblo, Relaciones Exteriores.
  • Martes 21 de julio: Salud, Mujer y Poblaciones Vulnerables, Cultura, Ambiente, Trabajo y Promoción del Empleo, Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).
  • Miércoles 22 de julio: Producción, Comercio Exterior y Turismo, Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), Fuero Militar Policial, Junta Nacional de Justicia, Jurado Nacional de Elecciones y Tribunal Constitucional.

Aguinaldo por Fiestas Patrias 2026: quiénes reciben los S/300 y cuándo se paga

Los pensionistas del régimen del Decreto Ley N.° 19990 también cuentan con un cronograma definido para julio de 2026. Los pagos se realizarán de acuerdo con la inicial del apellido:

  • A-C el 7 de julio
  • D-L el 8 de julio
  • M-Q el 9 de julio
  • R-Z el 10 de julio

El servicio de pago a domicilio se ejecutará entre el 13 y el 25 de julio. El aguinaldo por Fiestas Patrias asciende a S/300 y será depositado junto con la remuneración mensual de julio para los trabajadores y pensionistas del sector público que cumplan con los requisitos establecidos. Este monto forma parte de las asignaciones otorgadas en los meses de julio y diciembre.

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