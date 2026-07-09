El caso inició formalmente tras una alerta emitida por la SUNAT en el 2025. | Composición LR

El caso inició formalmente tras una alerta emitida por la SUNAT en el 2025. | Composición LR

Leer resumen y puntos destacados de la nota con IA Puntos destacados Resumen

El Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) impuso una multa histórica de 360 Unidades Impositivas Tributarias (UIT), equivalente a casi S/2 millones, a la empresa peruana Aries D & M Sociedad Anónima Cerrada por vulnerar los derechos de autor de la firma asiática Pop Mart, propietaria del popular personaje Labubu. La sanción se originó tras detectarse el ingreso al país de un cargamento con cientos de miles de productos falsificados.

La decisión fue emitida por la Comisión de Derecho de Autor de Indecopi mediante la Resolución N.º 176-2026/CDA-INDECOPI, que concluyó que la empresa infringió los derechos patrimoniales de importación y distribución de las obras protegidas de Pop Mart al no acreditar que contaba con autorización para comercializar los productos en el mercado peruano.

TE RECOMENDAMOS KEIKO BLINDA EL BCR, JUNTOS POR EL PERÚ RECONOCE SU VICTORIA Y ANUNCIAN PROTESTAS | ARDE TROYA

Alerta de Aduanas permitió detectar cargamento de productos falsificados

La investigación comenzó el 12 de junio de 2025, cuando la Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (Sunat) emitió una alerta electrónica tras identificar un cargamento sospechoso durante el proceso de despacho aduanero.

Según el expediente, la mercancía incluía:

576.000 clips para el cabello.

30.000 llaveros surtidos.

5.000 peluches respiradores.

10.000 chullos con orejas.

8.000 minillaveros con luz.

Tras revisar el registro fotográfico remitido por Aduanas, la Comisión de Derecho de Autor determinó que los artículos reproducían las características distintivas del personaje Labubu, entre ellas su cabeza redonda, grandes ojos ovalados, orejas levantadas y la característica sonrisa con dientes triangulares.

Indecopi señaló que estas características corresponden a obras protegidas registradas por Pop Mart, entre ellas 'The Monsters-Heartbeat Macaron Vinyl', cuya titularidad fue acreditada mediante certificados emitidos por el Centro de Protección de Derechos de Autor de China.

Empresa no acreditó autorización para importar los productos

Durante el procedimiento administrativo, Aries D & M S.A.C. no presentó documentación que demostrara haber adquirido los productos de una fuente autorizada ni acreditó contar con el permiso de Pop Mart para importar o distribuir la mercancía.

La autoridad también verificó que la empresa retiró el lote del depósito temporal administrado por Almacenes Forwarder S.A.C. el 18 de junio de 2025, lo que fue considerado un acto preparatorio para su comercialización.

De acuerdo con la legislación peruana sobre derecho de autor y la Decisión 351 de la Comunidad Andina, incluso la importación y puesta a disposición del público de productos que contienen obras protegidas sin autorización constituyen una infracción a los derechos patrimoniales del titular.

¿Cómo se calculó la multa?

Para establecer la sanción, Indecopi aplicó una metodología que estimó el beneficio económico que habría obtenido la empresa con la venta de los productos.

El análisis tomó como referencia el valor CIF de la mercancía importada y el tipo de cambio oficial de S/3,63 vigente en mayo de 2025. Según el cálculo, la empresa esperaba obtener un beneficio ilícito de S/170.462,73.

Posteriormente, la Comisión aplicó un factor relacionado con la probabilidad de detección de la infracción, lo que elevó la multa base a más de un millón de soles.

Finalmente, el organismo incrementó la sanción al considerar que existían agravantes, como el evidente ánimo de lucro y la intención de comercializar masivamente los productos falsificados. Con ello, la multa definitiva ascendió a 360 UIT, divididas en dos sanciones de 180 UIT cada una, por vulnerar los derechos de importación y distribución de las obras protegidas de Pop Mart.

¡Sigue a La República en WhatsApp! Únete a nuestro canal desde tu celular y recibe las noticias más importantes del Perú y el mundo en tiempo real.