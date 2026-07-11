➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este sábado 11 de julio, según Jhan Sandoval
Explora lo que los astros tienen preparado para ti este miércoles. La sabiduría de Jhan Sandoval te ayudará a entender tu presente y futuro astrológico.
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- Horóscopo Zodiacal
¿Te interesa conocer lo que los astros tienen preparado para ti? Consulta el horóscopo de HOY, sábado 11 de julio elaborado por el tarotista peruano Jhan Sandoval y descubre las predicciones para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Revisa qué le espera a tu signo en el amor, el trabajo, la salud y otros aspectos de tu vida.
Predicciones del horóscopo de hoy, sábado 11 de julio
- Aries: Una persona que se siente muy atraída a ti se acercará con mucha determinación. Te costará ignorarla y es posible que su seguridad personal te sorprenda. Día de conquista en el amor.
- Tauro: Podrías sentirte atraído por una persona que parece perfecta, pero que no conoces del todo. Cuidado con idealizar y pensar que alguien puede ser tal cual tú la imaginas. Evita caer en ese error.
- Géminis: Por más que digas lo que sientas, debes de evitar mencionar algo que puede lastimar, especialmente si vas a dirigirte a tu pareja o a un familiar. De ti depende mantener el buen clima familiar.
- Cáncer: No dudes en dar el primer paso, esa persona siente la misma atracción que tú, pero la falta de señales que siente de tu parte no le permite avanzar. Rompe el hielo y verás cambios sorprendentes.
- Leo: La persona que te interesa tendrá un gesto que te sorprenderá. Será un pequeño detalle, pero muy significativo para ti, puesto que te permitirá comprobar su deseo de mantenerse a tu lado.
- Virgo: La persona que amas buscará más cercanía y conexión emocional. Tu naturaleza es más fría y práctica y te costará sintonizar con esta necesidad. Abre tu corazón y expresa tus sentimientos.
- Libra: Tendrás que enfrentarte a una conversación difícil donde salgan a la luz resentimientos guardados o desacuerdos profundos que no te permiten estar en calma. Es momento de aclarar y resolver.
- Escorpio: Tienes que dar explicaciones más claras si deseas que esa persona no dude de tus intenciones. Dejar pendientes o no pedir disculpas podría afectar las bases de todo lo que han construido.
- Sagitario: Una amistad de la que no sabes nada hace mucho tiempo se volverá a comunicar. Retomar este lazo será muy positivo para ti. Una persona joven o vulnerable necesita de tu protección.
- Capricornio: Si estás soltero, te sentirás muy atraído por alguien no será claro sobre su vida amorosa. Evita vincularte sin poder asegurar qué tipo de relación estarías estableciendo. Atención.
- Acuario: Aunque tienes interés en conocer a esa persona no estás seguro de perder tu libertad y comprometerte a una relación. Toma distancia y evita dar señales ambiguas que puedan confundir.
- Piscis: Tendrás que atender un problema doméstico que abarcará horas y, posiblemente, la intervención de un especialista. Todo lo podrás manejar sin problemas. Pospondrás reuniones y descansarás.