Feriados de julio 2026 en Perú: conoce las fechas oficiales y quiénes tendrán cinco días de descanso

La primera fecha destacada será el 23 de julio, jornada en la que se conmemorará el Día de la Fuerza Aérea del Perú. | Foto: composición LR

La primera fecha destacada será el 23 de julio, jornada en la que se conmemorará el Día de la Fuerza Aérea del Perú. | Foto: composición LR

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Julio de 2026 contará con una agenda especial en Perú debido a la coincidencia de tres feriados nacionales y un día no laborable compensable. Las disposiciones establecidas por el calendario oficial incluyen actividades conmemorativas vinculadas a las Fuerzas Armadas y a las celebraciones por Fiestas Patrias, además de un periodo de descanso extendido para trabajadores del sector público.

De acuerdo con la normativa vigente, las fechas comprendidas entre el 23 y el 29 de julio incluirán jornadas de conmemoración histórica e institucional. Asimismo, el Gobierno dispuso que el lunes 27 de julio sea considerado día no laborable compensable para las entidades estatales, medida que permitirá conformar un bloque de cinco días consecutivos de pausa junto con el fin de semana y los feriados nacionales.

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¿Cuáles son los feriados y el día no laborable de julio de 2026 en Perú?

23 de julio: Se conmemorará el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), una fecha destinada a reconocer la labor de la institución en la protección del espacio aéreo nacional y a rendir homenaje a sus integrantes. La jornada también recuerda al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado uno de los principales símbolos de la aviación peruana por su participación en el conflicto con Ecuador de 1941.

Se conmemorará el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), una fecha destinada a reconocer la labor de la institución en la protección del espacio aéreo nacional y a rendir homenaje a sus integrantes. La jornada también recuerda al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado uno de los principales símbolos de la aviación peruana por su participación en el conflicto con Ecuador de 1941. 28 de julio: Perú celebrará un nuevo aniversario de la proclamación de su independencia, realizada por José de San Martín en Lima en 1821. Además de su relevancia histórica, la fecha incluye actos oficiales como el mensaje anual del presidente de la República ante el Congreso.

Perú celebrará un nuevo aniversario de la proclamación de su independencia, realizada por José de San Martín en Lima en 1821. Además de su relevancia histórica, la fecha incluye actos oficiales como el mensaje anual del presidente de la República ante el Congreso. 29 de julio: Las celebraciones por Fiestas Patrias continuarán con la Gran Parada y Desfile Militar, ceremonia que reúne a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en una de las principales expresiones cívicas del calendario nacional.

Así se aplicará el descanso de cinco días para los trabajadores del sector público

El lunes 27 de julio fue declarado día no laborable compensable mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM. La disposición está dirigida a los trabajadores del sector público y establece que las horas que no se laboren deberán ser recuperadas posteriormente según la programación que determine cada entidad.

Gracias a esta medida, los servidores estatales podrán acceder a un periodo continuo de descanso que abarcará el sábado 25, domingo 26, lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio. A diferencia de los feriados, que son de cumplimiento obligatorio tanto para el sector público como para el privado y contemplan condiciones especiales de pago para quienes trabajen durante esas fechas, los días no laborables requieren la compensación de las horas dejadas de laborar y su aplicación depende de las disposiciones correspondientes. De esta manera, julio de 2026 se consolidará como uno de los meses con mayor relevancia cívica e institucional del año en el país.