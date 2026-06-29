HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sociedad

Feriados de julio 2026 en Perú: conoce las fechas oficiales y quiénes tendrán cinco días de descanso

Julio del 2026 tendrá tres feriados nacionales y un día no laborable compensable que permitirá a los trabajadores del sector público acceder a un periodo de descanso de cinco días consecutivos.

La primera fecha destacada será el 23 de julio, jornada en la que se conmemorará el Día de la Fuerza Aérea del Perú.
La primera fecha destacada será el 23 de julio, jornada en la que se conmemorará el Día de la Fuerza Aérea del Perú. | Foto: composición LR
Escuchar
Resumen
Compartir

Julio de 2026 contará con una agenda especial en Perú debido a la coincidencia de tres feriados nacionales y un día no laborable compensable. Las disposiciones establecidas por el calendario oficial incluyen actividades conmemorativas vinculadas a las Fuerzas Armadas y a las celebraciones por Fiestas Patrias, además de un periodo de descanso extendido para trabajadores del sector público.

De acuerdo con la normativa vigente, las fechas comprendidas entre el 23 y el 29 de julio incluirán jornadas de conmemoración histórica e institucional. Asimismo, el Gobierno dispuso que el lunes 27 de julio sea considerado día no laborable compensable para las entidades estatales, medida que permitirá conformar un bloque de cinco días consecutivos de pausa junto con el fin de semana y los feriados nacionales.

TE RECOMENDAMOS

¿ROSPIGLIOSI SENADOR?¿LÓPEZ ALIAGA SE LIBRA DEL CONGRESO? LUCIANO LÓPEZ LO EXPLICA TODO | ARDE TROYA

PUEDES VER: Metropolitano, Metro de Lima y corredores complementarios operarán con horario especial este feriado 29 de junio: conoce los detalles

¿Cuáles son los feriados y el día no laborable de julio de 2026 en Perú?

  • 23 de julio: Se conmemorará el Día de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), una fecha destinada a reconocer la labor de la institución en la protección del espacio aéreo nacional y a rendir homenaje a sus integrantes. La jornada también recuerda al capitán FAP José Abelardo Quiñones Gonzales, considerado uno de los principales símbolos de la aviación peruana por su participación en el conflicto con Ecuador de 1941.
  • 28 de julio: Perú celebrará un nuevo aniversario de la proclamación de su independencia, realizada por José de San Martín en Lima en 1821. Además de su relevancia histórica, la fecha incluye actos oficiales como el mensaje anual del presidente de la República ante el Congreso.
  • 29 de julio: Las celebraciones por Fiestas Patrias continuarán con la Gran Parada y Desfile Militar, ceremonia que reúne a las Fuerzas Armadas y a la Policía Nacional en una de las principales expresiones cívicas del calendario nacional.

Así se aplicará el descanso de cinco días para los trabajadores del sector público

El lunes 27 de julio fue declarado día no laborable compensable mediante el Decreto Supremo N.° 075-2026-PCM. La disposición está dirigida a los trabajadores del sector público y establece que las horas que no se laboren deberán ser recuperadas posteriormente según la programación que determine cada entidad.

Gracias a esta medida, los servidores estatales podrán acceder a un periodo continuo de descanso que abarcará el sábado 25, domingo 26, lunes 27, martes 28 y miércoles 29 de julio. A diferencia de los feriados, que son de cumplimiento obligatorio tanto para el sector público como para el privado y contemplan condiciones especiales de pago para quienes trabajen durante esas fechas, los días no laborables requieren la compensación de las horas dejadas de laborar y su aplicación depende de las disposiciones correspondientes. De esta manera, julio de 2026 se consolidará como uno de los meses con mayor relevancia cívica e institucional del año en el país.

google iconPrefiero a La República en Google
Notas relacionadas
¿Habrá clases este lunes 29 de junio? Esto confirma Minedu para colegios privados y públicos

¿Habrá clases este lunes 29 de junio? Esto confirma Minedu para colegios privados y públicos

LEER MÁS
Trabajar el feriado del 29 de junio puede aumentar tu sueldo, pero no en todos los casos

Trabajar el feriado del 29 de junio puede aumentar tu sueldo, pero no en todos los casos

LEER MÁS
Feriado del 29 de junio: trabajadores podrán cobrar hasta triple remuneración si trabajan el Día de San Pedro y San Pablo

Feriado del 29 de junio: trabajadores podrán cobrar hasta triple remuneración si trabajan el Día de San Pedro y San Pablo

LEER MÁS
Feria Internacional del Libro en Lima 2026

Feria Internacional del Libro en Lima 2026

LEER MÁS
¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

¿Cómo saber si una persona contrajo matrimonio civil en Reniec?

LEER MÁS
¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

¿Cómo saber si tengo denuncias policiales con mi DNI?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Peruana robó S/6.7 millones a reconocido banco en Perú: hizo transferencias de S/15.000 durante ocho meses para evitar ser detectada

Peruana robó S/6.7 millones a reconocido banco en Perú: hizo transferencias de S/15.000 durante ocho meses para evitar ser detectada

LEER MÁS
Indecopi rematará casas, terrenos y otros inmuebles desde los S/27.400 este 30 de junio: requisitos y dónde participar

Indecopi rematará casas, terrenos y otros inmuebles desde los S/27.400 este 30 de junio: requisitos y dónde participar

LEER MÁS
Resultados de La Tinka del domingo 28 de junio: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Resultados de La Tinka del domingo 28 de junio: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

LEER MÁS
Joven que llegó a Lima para estudiar Medicina desaparece tras bajar de un taxi frente a la playa La Chira en Chorrillos

Joven que llegó a Lima para estudiar Medicina desaparece tras bajar de un taxi frente a la playa La Chira en Chorrillos

LEER MÁS
EsSalud simplifica uno de los trámites más solicitados: ahora puedes hacerlo desde casa

EsSalud simplifica uno de los trámites más solicitados: ahora puedes hacerlo desde casa

LEER MÁS
Egresado de la UNI estudió Ingeniería Sísmica en Japón y creó proyecto para prevenir daños por terremotos en Perú

Egresado de la UNI estudió Ingeniería Sísmica en Japón y creó proyecto para prevenir daños por terremotos en Perú

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

GRAN CIRCO DE UCRANIA

Pre Venta hasta 30 de Mayo - GRAN CIRCO DE UCRANIA 2026: del 10 de JULIO al 31 de AGOSTO en el Jockey Club-Surco

PRECIO

S/ 32.00
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

CIRCO MISTICO CONDOR

CIRCO MISTICO CONDOR 2026: Explanada Costa 21 - San Miguel desde el 25 de JUNIO

PRECIO

S/ 41.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Sociedad

Estados Unidos

Política

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025